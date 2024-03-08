2019 vs 2024: как изменилась цена на розы и тюльпаны за пять лет? Держитесь крепче, посчитали и рассказываем вам

Воспользовавшись архивными снимками Delfi за 8 марта 2019 года, мы вычислили средние цены на самые популярные виды цветов: роз и тюльпанов. Исходя из наших вычислений, пять лет назад одна роза на цветочном рынке Виру в среднем стоила 2,39 евро, а тюльпан около 80 центов.

На первый взгляд кажется, что цены за пять лет не сильно изменились: средняя стоимость розы составляет 2,61€, а тюльпана - 1,18€. Однако благодаря имеющимся у нас ценам за 2019 год и нехитрым математическим подсчетам, выясняется, что за последние пять лет цена за одну розу на цветочном рынке выросла на 9,2%, в то время как стоимость тюльпана выросла аж на 47,5%.

Сетевые магазины также участвую в гонке за внимание клиента, поэтому нередко к праздникам делают заманчивые предложения на популярные товары. В данной схеме выгодно всем: магазин получает прибыль, а клиент – скидки и удобство. Зашел за продуктами, заодно и купил цветы, чтобы порадовать любимую. В 2019 году в сети Maxima букет из семи роз или тюльпанов по акции -50% стоил всего 1,99€, то есть 28 евроцентов за цветок.

В наши дни цены заметно подросли: букет из 7 тюльпанов по акции теперь стоит 3,49€, букет роз - 4,99€. Стало быть, сейчас цена одного тюльпанчика в Maxima равна 50 центам, а розочки - 71 центу.

Для более точного определения прироста цен рассмотрим изначальные цены на цветы, не беря в учет скидки. В результате вычислений выходит, что букет тюльпанов в Maxima подорожал на 50,1%, а букет роз увеличился в цене аж в два раза, достигнув 100% прироста за последние 5 лет.

Однако, никакие цены не сравняться с горящими от счастья глазами любимой женщины! С праздником!