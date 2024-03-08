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08.03.2024, 19:12

Закулисье президентского приема и поздравления от гостей! Смотрите „Стиль Жизни с Марком-Анатолием Эйном“

 
ФОТО: Erakogu

Праздничный выпуск программы „Стиль Жизни с Марком-Анатолием Эйном“ выйдет в воскресенье 10 марта в 11:00 и в 22:00 на TV3+. В новом выпуске расскажут, как прошел президентский прием в честь Дня независимости Эстонской Республики!

Телезрителей ждут поздравления от гостей с торжественного приема: Михаила Кылварта и Анастасии Коваленко-Кылварт, Таави Рыйваса и Луизы Рыйвас, а также от самого президента Эстонии Алара Кариса.

Также в передаче расскажут, как подготовиться к светским выходам вместе с Grenardi.

Авторская передача на TV3+ „Стиль жизни с Марком-Анатолием Эйном“ дает телезрителям возможность окунуться в сказочный мир красоты, моды и быть в курсе самых значимых светских и общественных событий, происходящих в Эстонии и за рубежом!

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