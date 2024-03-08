08.03.2024, 19:12
Закулисье президентского приема и поздравления от гостей! Смотрите „Стиль Жизни с Марком-Анатолием Эйном“
ФОТО: Erakogu
Праздничный выпуск программы „Стиль Жизни с Марком-Анатолием Эйном“ выйдет в воскресенье 10 марта в 11:00 и в 22:00 на TV3+. В новом выпуске расскажут, как прошел президентский прием в честь Дня независимости Эстонской Республики!
Телезрителей ждут поздравления от гостей с торжественного приема: Михаила Кылварта и Анастасии Коваленко-Кылварт, Таави Рыйваса и Луизы Рыйвас, а также от самого президента Эстонии Алара Кариса.
Также в передаче расскажут, как подготовиться к светским выходам вместе с Grenardi.
Авторская передача на TV3+ „Стиль жизни с Марком-Анатолием Эйном“ дает телезрителям возможность окунуться в сказочный мир красоты, моды и быть в курсе самых значимых светских и общественных событий, происходящих в Эстонии и за рубежом!