Закулисье президентского приема и поздравления от гостей! Смотрите „Стиль Жизни с Марком-Анатолием Эйном“

Телезрителей ждут поздравления от гостей с торжественного приема: Михаила Кылварта и Анастасии Коваленко-Кылварт, Таави Рыйваса и Луизы Рыйвас, а также от самого президента Эстонии Алара Кариса.

Также в передаче расскажут, как подготовиться к светским выходам вместе с Grenardi.

Авторская передача на TV3+ „Стиль жизни с Марком-Анатолием Эйном“ дает телезрителям возможность окунуться в сказочный мир красоты, моды и быть в курсе самых значимых светских и общественных событий, происходящих в Эстонии и за рубежом!