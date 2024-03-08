Глубокая реклама: приятная акция от R-kiosk подняла важную проблему современного общества – женщинам не доплачивают

R-Kiosk и Caffeine с помощью кампании хотят привлечь внимание к важной проблеме в нашем обществе.

В Международный женский день каждая имеет возможность приобрести товар в R-kiosk и Caffeine со скидкой в 17,7%. Скидка не распространяется на табачные изделия, телефонные карты, лотереи и транспортные билеты. „8 марта в R-kiosk и Caffeine по всей Эстонии мы ликвидируем гендерный разрыв в оплате труда. Это значит, что в Международный женский день все товары для жещин будут стоить на 17,7% дешевле.

В качестве аргументов к своей позиции они приводят наглядные цифры: лишь 35% мужчин считают разницу в заработной плате очень большой или, скорее, большой проблемой. У женщин эта доля в два раза выше, т.е. 71%, но могла бы составить и 100%.

Например, в IV квартале 2023 года средняя брутто-зарплата математиков, актуариев и статистиков составляла 3568 евро для мужчин и 2795 евро для женщин.