ФОТО И ВИДЕО | Все ради женщин: на цветочной улице Виру не протолкнуться! Смотрите, что там происходит с самого утра

Для многих подготовка к 8 марта настоящий вызов. Участники же нашего опроса приняли этот вызов достойно, ответственно подойдя к выбору подарков уже с самого утра. На часах только 8 утра, а букеты уже скупают охапками, мужчины встают в очереди, а продавцы суетятся, беспрерывно пополняя прилавки новым товаром - на цветочной аллее вовсю бурлит жизнь!

Кого же спешат обрадовать мужчины? Большинство респондентов упомянули своих жен, мам, сестер и коллег. „У друзей есть жены, у самого жена - всем надо!“ - отвечает один из них. Другой на 8 марта, в самую рань отправившись вместе с детьми за цветами, решил порадовать работников детского сада за их тяжелый труд.

Смотрите в опросе, что думают мужчины о Международном женском дне!

Наши опрошенные выражают свои теплые пожелания всем женщинам: „Солнца, улыбки и здоровья!“; „Всего самого лучшего, дорогие дамы!“; „Здоровья и хорошего настроения на каждый день!“, „Оставайтесь самыми красивыми и любимыми!“.