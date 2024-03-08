Белорус вырастил сад тюльпанов прямо в доме. Только взгляните на это!

В новом видео он показал, как растет свежая партия к празднику, его посмотрели уже почти 5 миллионов раз.

Выращиванием тюльпанов в доме он занимается уже несколько лет, но его «репортажи с полей» не теряют популярности среди пользователей, особенно в преддверии 8 Марта.

Вся его гостиная заполнена горшками с цветами, также на кадрах видно, что он обустроил там специальное освещение.

Тем временем подписчики в комментариях принялись шутить по поводу такого необычного хобби.

«Я-то думал, где тюльпаны берутся, а это у Петровича на хате растет», «Ты съехал с квартиры, тем временем родители в твоей комнате», «Мальчик: у меня нет денег на цветы. Мужчина: нет денег на цветы, выращу тебе поле дома», — написали комментаторы.

Некоторые задались вопросом о другой стороне такого хобби и поинтересовались, нет ли в комнате сырости из-за этого. Автор ролика пояснил, что живет в частном доме, и заверил, что сырости нет.

