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08.03.2024, 13:36

ВИДЕО | Романтик! Галантный Юри Ратас вышел в Старый Таллинн, чем вызвал сотни улыбок у женщин

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Юри Ратас
Юри Ратас
ФОТО: Erakogu

В Международный женский день, премьер-министр Эстонии Юри Ратас совершил особенный жест в Cтаром Таллинне. Вместо того, чтобы ограничиться поздравлениями в социальных сетях, он вышел на улицы города, чтобы поздравить женщин лично.

Вместе с букетом свежих тюльпанов в руках он прошелся по улицам старого города и вручил женщинам по цветку, тем самым подарив улыбки и радость женщинам в этот особенный день.

Этот простой, но знаковый жест Юри Ратаса подчеркнул важность признания вклада женщин в общество и позволил многим почувствовать себя особенными и ценными в этот праздник.

„Красивого 8-го марта! Желаю, чтобы в этот день много любви, заботы и внимания. Пусть каждый день будет прекрасным женским днем!“, - пожелал Ратас в коротком видео.

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RusDelfi
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