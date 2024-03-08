ВИДЕО | Романтик! Галантный Юри Ратас вышел в Старый Таллинн, чем вызвал сотни улыбок у женщин

Вместе с букетом свежих тюльпанов в руках он прошелся по улицам старого города и вручил женщинам по цветку, тем самым подарив улыбки и радость женщинам в этот особенный день.

Этот простой, но знаковый жест Юри Ратаса подчеркнул важность признания вклада женщин в общество и позволил многим почувствовать себя особенными и ценными в этот праздник.

„Красивого 8-го марта! Желаю, чтобы в этот день много любви, заботы и внимания. Пусть каждый день будет прекрасным женским днем!“, - пожелал Ратас в коротком видео.