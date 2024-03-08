08.03.2024, 13:36
ВИДЕО | Романтик! Галантный Юри Ратас вышел в Старый Таллинн, чем вызвал сотни улыбок у женщин(8)
ФОТО: Erakogu
В Международный женский день, премьер-министр Эстонии Юри Ратас совершил особенный жест в Cтаром Таллинне. Вместо того, чтобы ограничиться поздравлениями в социальных сетях, он вышел на улицы города, чтобы поздравить женщин лично.
Вместе с букетом свежих тюльпанов в руках он прошелся по улицам старого города и вручил женщинам по цветку, тем самым подарив улыбки и радость женщинам в этот особенный день.
Этот простой, но знаковый жест Юри Ратаса подчеркнул важность признания вклада женщин в общество и позволил многим почувствовать себя особенными и ценными в этот праздник.
„Красивого 8-го марта! Желаю, чтобы в этот день много любви, заботы и внимания. Пусть каждый день будет прекрасным женским днем!“, - пожелал Ратас в коротком видео.