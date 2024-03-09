66-летняя теща Абрамовича выходит замуж за 92-летнего миллионера из США

Медиамагнат решил наладить личную жизнь, отойдя от управления собственной империей, однако от семейного счастья не отказывается. Его избранницей стала молекулярный биолог Елена Жукова, более известная отечественной публике, как мама третьей супруги Романа Абрамовича, пишет Starhit.

С Дарьей олигарх познакомился в 2005 году, девушка подарила мильтимиллиардеру двоих детей: Аарона и Лею. Однако пара все же распалась спустя 12 лет совместной жизни. К слову, ее мама не пыталась найти богатого мужа на родине и улетела в США сразу после развала Советского союза и пыталась построить карьеру за океаном.

Родственнице экс-супруги Абрамовича повезло больше, счастье само нашло ее. По имеющейся в Сети информации, женщина начала встречаться со своим олигархом прошлым летом, а уже сейчас пара готова пойти под венец — официальные приглашения на торжество уже разосланы, сообщает офис медиамагната.

Громкое мероприятие запланировано на июнь. Мердок и Жукова решили провести этот важный для них день в особенной и романтичной обстановке: свадьба пройдет в калифорнийском поместье Мердока, окруженном виноградниками.

Справедливости ради стоит отметить, Руперт весьма любвеобильный мужчина. Последний его развод отгремел позапрошлым летом — олигарх был женат на модели и бывшей жене Мика Джаггера Джерри Холл.

Прошлым летом пожилой медиамагнат обручился со стоматологом Энн Лесли Смит, оставившей медицинскую практику. К слову, помолвка была разорвана, а Руперт встретил новую любовь — тещу российского олигарха.

С будущей женой Мердока познакомила его третья супруга Венди Дэн — американская предпринимательница и исполнительный директор News Corporation. Муж был старше бизнесвумен на 37 лет, но это не остановило женщину. Пара связала себя узами брака в 1999 году на борту яхты медиамагната. Развелись они в 2013, а официальной причиной расставания стали непримиримые разногласия.