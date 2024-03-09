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09.03.2024, 15:16

Управа района Ласнамяэ приглашает на вечер танцев

 
ФОТО: Lasnamäe linnaosa valitsus

Танцевальные вечера в районе Ласнамяэ давно стали хорошей традицией. Очередной бесплатный танцевальный вечер состоится 16 марта в 18 часов.

Это одно из наиболее популярных мероприятий в Ласнамяэ. Следующий танцевальный вечер состоится уже на следующей неделе. Приглашаем желающих любого возраста“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Танцевальный вечер состоится в центре культуры „Линдакиви“ (ул. Я. Коорти, 22) в субботу, 16 марта. Вечер начнется в 18 часов и продлится три часа. Танцевальное настроение задают ведущий и диджей.

На танцевальных вечерах в центре культуры „Линдакиви“ можно потанцевать под популярные танцевальные хиты 70–80-х годов. На мероприятие приглашаются желающие любого возраста.

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