„Оскар-2024“. 11 фактов, которые нужно знать о церемонии этого года

Это будет похоже на историю фильма 2018 года „Звезда родилась“ (A Star Is Born) с Брэдли Купером. Эта картина также была номинирована в восьми категориях, но получила только одну награду за песню Леди Гаги Shallow.

Однако не исключено, что „Барби“ выиграет только одну из восьми номинаций — за лучшую оригинальную песню What Was I Made For? в исполнении Билли Айлиш.

Грета Гервиг, режиссер и соавтор фильма, стала единственным режиссером, чьи первые три фильма были номинированы на лучшую картину — „Леди Бёрд“, „Маленькие женщины“ и „Барби“.

Несмотря на то, что фильм „Барби“ не получил номинаций на лучшую режиссуру и лучшую актрису, он уже вошел в историю „Оскара“.

2. Саундтрек к фильму „Барби“ имеет больше шансов на статуэтку, чем его режиссер

Однако победа Стоун в номинации „Лучшая актриса“ отнюдь не гарантирована — в этой категории борьба развернется между ней и звездой „Убийц цветочной луны“ Лили Гладстоун.

Стоун также стала второй женщиной, номинированной за актерскую и продюсерскую работу в одном фильме, после Фрэнсис Макдорманд за „Землю кочевников“ в 2020 году.

Если это случится, она пойдет по стопам Мерил Стрип, Джоди Фостер, Элизабет Тейлор, Бетт Дэвис, Луизы Райнер, Оливии де Хэвилленд и Хилари Суэнк. Ни один актер-мужчина не добился такого же успеха.

Звезда „Бедных-несчастных“ может стать восьмой актрисой, получившей к 35 годам двух „Оскаров“. Первая золотая статуэтка досталась ей в 2017 году за фильм „Ла-Ла Ленд“.

Предлагаем вам 11 интересных фактов и, возможно, эпохальных событий, которые могут нас ожидать на церемонии вручения „Оскара“ в этом году.

В 2024-м американская киноакадемия продолжит этот тренд, поскольку такие картины, как „Американское чтиво“ и „Убийцы цветочной луны“, своими номинациями ломают новые барьеры.

Все это нашло отражение в номинациях на премию „ Оскар “ этого года. Церемония вручения наград американской киноакадемии состоится в самом сердце Голливуда в воскресенье, 10 марта.

3. Самое большое число иностранных картин, номинированных на премию „Лучший фильм“ за один год

В 2020 году „Паразиты“ вошел в историю „Оскара“ как первый не англоязычный фильм, получивший награду за лучшую картину.

За несколько недель до того режиссер Пон Джун Хо пошутил, принимая „Золотой глобус“ за лучший фильм на иностранном языке, что „стоит только преодолеть барьер субтитров высотой в один дюйм, как вы познакомитесь с огромным количеством удивительных фильмов“.

Четыре года спустя члены американской киноакадемии, похоже, прислушались к совету Джун Хо: на премию за лучшую картину было номинировано больше фильмов на иностранных языках, чем когда-либо прежде.

В 2024 году в номинации „Лучшая картина“ на премию „Оскар“ были представлены два фильма на иностранных языках, а также один американский, но частично снятый на иностранном языке.

Хотя эта цифра не кажется поразительной, это новый рекорд за всю 96-летнюю историю премии, в которой еще ни разу за один год на „Лучшую картину“ не номинировалось более одного фильма не на английском.

Французская судебная драма „Анатомия падения“ Жюстин Трие, дебютировавшая на кинофестивале в Каннах, номинирована на лучшую картину, а также в четырех других категориях, включая лучшую режиссуру и лучший оригинальный сценарий.

Фильм Джонатана Глейзера „Зона интересов“ (The Zone Of Interest), драма о Холокосте на немецком языке, снятая в Великобритании и также дебютировавшая в Каннах, получил номинацию на лучшую картину, а также четыре дополнительные номинации.

В номинации „Лучший фильм“ в этом году также представлена драма кореянки Селин Сонг „Прошлые жизни“, рассказывающая о потерянной любви на корейском и английском языках.

4. Киллиан Мерфи собирается сломать десятилетний тренд

„Оппенгеймер“ — фаворит церемонии этого года, причем в основных номинациях, включая „Лучший фильм“.