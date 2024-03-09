Жюльет Бинош — 60 лет: как всемирно известная актриса сочетает активизм и кино

«Выбирай все сразу!»

Жюльет Бинош родилась в Париже, в творческой семье скульптора и театрального режиссера Жана-Мари Биноша и театральной актрисы Моник Стэленс. У звезды европейского артхауса — польские корни. Во время Второй мировой войны бабушку и дедушку Бинош по материнской линии депортировали в Освенцим. Родители Жюльет развелись, когда ей исполнилось четыре года. В детстве Бинош чувствовала себя покинутой.

Вместе со старшей сестрой Марион Жюльет отправили в школу-интернат, где их бабушка работала поварихой. Родителей девочки не видели целый год, и ощущение брошенности травмировало Бинош. Однако сейчас актриса уверяет, что не таит обиду на мать с отцом: «Родители были молоды, у них не было денег, и они только что расстались. Они хотели как-то жить, потому что это правда: когда у тебя есть дети, приходится выкручиваться».

Несмотря на раннюю сепарацию, у Жюльет сложились теплые отношения с отцом, но воспитала сестер все-таки мать. Именно Моник Стэленс привила будущей актрисе любовь к литературе, музыке, кино и театру. В 14 лет Бинош задумалась, кем хочет стать, когда вырастет. Она всерьез увлекалась живописью и театром, но собиралась выбрать что-то одно, и определиться помог ценный совет подруги ее матери, художницы. Она подарила Бинош плакат с надписью: «Жюльет, выбирай все сразу!»

Этим правилом актриса будет руководствоваться по жизни. В подростковом возрасте Жюльет выступала на сцене школьного театра. Она рвалась в актрисы не только из-за тяги к прекрасному, но и для того, чтобы впечатлить родителей. «Я всегда ждала их признания. Но наступает момент, когда ты перестаешь этого ждать. В какой-то момент я решила, что могу отпустить эту потребность», — делилась Бинош.

Окончив школу, актриса подалась в Академию Драматического искусства и примкнула к театральной труппе, с которой разъезжала по стране под сценическим псевдонимом Жюльет Адриенн.

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