Жюльет Бинош — 60 лет: как всемирно известная актриса сочетает активизм и кино
9 марта французская актриса Жюльет Бинош празднует юбилей. За свою карьеру она успела поработать с целым рядом культовых режиссеров, среди которых были Леос Каракс, Михаэль Ханеке, Клер Дени и Хирокадзу Корээда. Сама Бинош убеждена, что попала в кино благодаря Годару, а судьбоносным проектом считает „Дурную кровь“. Еще в начале пути актриса прославилась откровенной честностью и самоотверженностью в кадре, пишет RBC.
«Выбирай все сразу!»
Жюльет Бинош родилась в Париже, в творческой семье скульптора и театрального режиссера Жана-Мари Биноша и театральной актрисы Моник Стэленс. У звезды европейского артхауса — польские корни. Во время Второй мировой войны бабушку и дедушку Бинош по материнской линии депортировали в Освенцим. Родители Жюльет развелись, когда ей исполнилось четыре года. В детстве Бинош чувствовала себя покинутой.
Вместе со старшей сестрой Марион Жюльет отправили в школу-интернат, где их бабушка работала поварихой. Родителей девочки не видели целый год, и ощущение брошенности травмировало Бинош. Однако сейчас актриса уверяет, что не таит обиду на мать с отцом: «Родители были молоды, у них не было денег, и они только что расстались. Они хотели как-то жить, потому что это правда: когда у тебя есть дети, приходится выкручиваться».
Несмотря на раннюю сепарацию, у Жюльет сложились теплые отношения с отцом, но воспитала сестер все-таки мать. Именно Моник Стэленс привила будущей актрисе любовь к литературе, музыке, кино и театру. В 14 лет Бинош задумалась, кем хочет стать, когда вырастет. Она всерьез увлекалась живописью и театром, но собиралась выбрать что-то одно, и определиться помог ценный совет подруги ее матери, художницы. Она подарила Бинош плакат с надписью: «Жюльет, выбирай все сразу!»
Этим правилом актриса будет руководствоваться по жизни. В подростковом возрасте Жюльет выступала на сцене школьного театра. Она рвалась в актрисы не только из-за тяги к прекрасному, но и для того, чтобы впечатлить родителей. «Я всегда ждала их признания. Но наступает момент, когда ты перестаешь этого ждать. В какой-то момент я решила, что могу отпустить эту потребность», — делилась Бинош.
Окончив школу, актриса подалась в Академию Драматического искусства и примкнула к театральной труппе, с которой разъезжала по стране под сценическим псевдонимом Жюльет Адриенн.
Свидание с карьерой в авторском кино
Ее дебют на большом экране случился в 1983 году, в «Прекрасной свободе» Паскаля Кана. В драме, сюжет которой вращался вокруг вторжения французской армии в Алжир в 1959 году и волнений, охвативших парижское общество, актриса появилась в незначительной роли дочери гонщика.
Сама она считает, что своим становлением в кино она обязана Жану-Люку Годару. В провокационной драме «Хвала тебе, Мария» (1984), которую папа римский Иоанн Павел II обвинил в оскорблении чувств верующих, Бинош исполнила небольшую роль студентки. После сотрудничества с классиком французской новой волны талантливую девушку с пронзительным взглядом завалили предложениями о съемках. В 1985 году вышли пять картин с участием Бинош — «Детишки» (Les nanas), «Семейная жизнь», «Прощай, барсук», «Лучшее в жизни» и «Свидание». Последний фильм предвосхитил рождение большой звезды авторского кино.
В мелодраме Андре Тешине 21-летняя Бинош воплотила мечтательную и пылкую Нину, которая приехала в Париж из провинции, чтобы стать актрисой. История амбициозной девушки, ищущей признания, показалась Жюльет болезненно знакомой. Бинош с легкостью сыграла актрису, по которой сходили с ума двое молодых мужчин, и получила номинацию на премию «Сезар». «Свидание» как минимум на пять лет закрепило за Жюльет амплуа кроткой femme fatale, для которой обнажение в кадре было делом привычным.
Режиссеры, работавшие с Бинош в начале ее карьеры, видели перед собой сексуальный объект, а не экстраординарную женщину, наделенную драматическим даром. Это уже потом актрису будут называть французской Одри Хепберн, а за тонкую игру сравнивать с Ингрид Бергман. До релиза «Любовников с нового моста» она в основном воплощала роковых соблазнительниц и невинных девушек, будоражащих мужское воображение.
В комедийном триллере Жака Руффио «Мой зять убил мою сестру» (1986) Бинош исполнила роль Эстер, за внимание которой боролись сексуально озабоченные академики.
В криминальной мелодраме «Дурная кровь» (1986) Леоса Каракса актриса примерила образ одухотворенной любовницы Анны. Ее героиня, одновременно напоминавшая небесное создание и Анну Карину из «Жить своей жизнью», вскружила голову сыну влиятельного преступника, Алексу. В «Дурной крови» актриса много дурачилась, вела себя по-ребячески и озаряла пространство своим светом. Непосредственностью и естественной наивностью она покорила не только своего партнера по фильму Дени Лавана,но и зрителей. «Дурная кровь» сделала актрису известной на всю Францию и принесла ей номинацию на национальную премию «Сезар».
Следующей важной вехой на пути Бинош к мировому признанию стала драма Филипа Кауфмана «Невыносимая легкость бытия» (1988) по роману Милана Кундеры. В эмоционально тяжелой картине, действие которой сначала разворачивалось во время ввода советских войск в Чехословакию в 1968 году, актриса воплотила практически набоковскую Лолиту. По сюжету к юной и искренней Терезе (Бинош) проникся чувствами хирург Томаш (Дэниэл Дэй-Льюис), на фоне которого девушка выглядела почти что ребенком. Свободные отношения с мужчиной, который разрывался между отеческой любовью и эротическим влечением, едва ли приносили счастье доверчивой героине. Зато американский фильм, спекулирующий на провокационной теме, открыл талант Бинош за пределами Франции.
После премьеры Жюльет проснулась актрисой международного масштаба, которая питала слабость к артхаусу.
Освобождение от сексуализации
Спустя три года вышли судьбоносные «Любовники с Нового моста» Леоса Каракса. Душераздирающая мелодрама, где бездомные мужчина и женщина отчаянно цеплялись друг за друга, позволила Бинош вырваться из оков объекта желания. Наконец актриса получила право быть сложной, трагической героиней, а не просто вожделенной красавицей, зависимой от мужчин. Бинош сыграла художницу Мишель, которая постепенно теряла зрение, но могла постоять за себя. Сцена, где героиня направляет дуло пистолета в дверной глазок, освободила Жюльет от образа беззащитной девушки.
Актриса разошлась с Караксом, когда трехлетние съемки «Любовников с Нового моста» подошли к концу. Бинош не устраивал финал фильма, который придумал режиссер. Каракс изменил беспросветную концовку ради Бинош, но актриса все равно ушла от него. «В тот момент я поняла, что должна двигаться дальше, преодолевать трудности, быть открытой для перемен и познавать новое», — признавалась Бинош. Спустя тридцать лет она так и не вышла замуж, а четыре предложения руки и сердца просто проигнорировала. Хотя в число мужчин, боготворивших Бинош, входил даже французский президент Франсуа Миттеран.