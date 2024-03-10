От телевизора тупеют? А вот и нет!

Телевидение - один из любимых видов досуга в Европе. На просмотр телепередач европейцы ежедневно тратят в среднем по 210 минут. А возможно, и больше. "Большинство людей недооценивают, сколько времени они проводят у телевизора, или отказываются отвечать честно на этот вопрос, зная, что у телевидения в целом не очень хорошая репутация", - говорит главврач Центра неотложной помощи при университетской клинике Йены (UKJ), невролог Маттиас Нюрнбергер.

И действительно, мало кто не слышал утверждения "Если часами сидеть перед телевизором, можно отупеть". Между тем, результаты проведенного недавно научного исследования говорят о том, что телевидение влияет на умственные способности далеко не так негативно, как принято считать. Регулярный просмотр телепередач не только не приводит к когнитивным нарушениям - напротив, этот способ времяпрепровождения может даже положительно влиять на зрительную память и улучшать моторику, утверждает руководитель исследования Маттиас Нюрнбергер.

"Мы подозревали, что в целом телевидение далеко не так ужасно, как его репутация, - говорит Нюрнбергер. - Многочисленные исследования действительно говорят о том, что чрезмерное увлечение телевидением отрицательно влияет на мозг. Однако все эти исследования в большинстве своем ретроспективны: особенности мозговой деятельности связывались с уже существующими статистическими данными о том, сколько времени люди проводили у телевизора". Но подобный метод не позволяет объективно установить причинно-следственную связь, отмечает ученый.

Просмотр телепрограмм улучшает зрительную память и моторику