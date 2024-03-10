"Мне написал весь шоу-бизнес во главе с Киркоровым“: как Крапивина оказалась на обложке нового альбома Пугачевой

Черно-белое фото, которое сейчас украшает альбом Аллы Пугачевой, было сделано в 2018 году на премьере фильма „Кислота“ режиссера Александра Горчилина. Нателла Крапивина выступала продюсером этого фильма. По ее словам, когда на премьеру пришла Алла Пугачева, ее сразу же обступила толпа журналистов - все хотели ее сфотографировать и задать пару вопросов.

„Когда мы прорывались через толпу, я хотела ее обезопасить, не хотела чтобы кто-то притрагивался к ней руками. На следующий день фотограф Гена Абраменко прислал это фото. Потрясающая фотка, я ее себе сохранила, подумала — здорово, теперь у меня есть такой снимок“, — рассказала Крапивина.

Спустя какое-то время Нателле позвонила ассистент Пугачевой и рассказала, что Примадонне так понравилась эта фотография, что она хотела бы ее использовать для предстоящих концертов. Крапивина предложила вырезать собственное изображение, на что получила ответ: „Вы не поняли, мне нужно ваше разрешение. Алле Борисовне нравится все именно так, как есть“.

Нателла, разумеется, ответила согласием: „Хоть рожки мне нарисуйте, я почту за честь. Правда, думала, они передумают, ведь это было спонтанное решение. Потом уехала в Майами отдыхать, проснулась, а в телефоне 400 сообщений. Мне звонил весь шоу-бизнес во главе с Филиппом Киркоровым“, — поведала бывший продюсер Светланы Лободы.

По словам Крапивиной, у нее было ощущение конца света. „Все спрашивали, мол, как мне это удалось? Фото было на билетах, на афишах, люди начали делиться им в соцсетях. Киркоров все-таки дозвонился до меня и сказал: „Теперь ты понимаешь, что ты не зря эту жизнь прожила?““.

И вот теперь тот же снимок красуется на обложке нового альбома Аллы Пугачевой.