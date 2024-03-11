Красотка! Представительница Чехии победила в конкурсе „Мисс Мира“

Пышкова родилась в чешском городе Тржинец (Моравскосилезкий край), но росла и продолжает жить в Праге. Является студенткой – учится на Юридическом факультете Карлова университета.

Рост девушки – 181 см, параметры фигуры – 86-59-89 см.

Победительница рассказывала, что у нее есть талант к живописи, она также любит играть на флейте и скрипке, увлекается модельным бизнесом, имеет собственный благотворительный проект обучения детей в Танзании, любит путешествовать и открывать для себя новые страны, культуры и людей, заниматься спортом, верховой ездой и саморазвитием.

Пышкова получила право представлять Чехию на международной арене, победив в национальном конкурсе Miss Czech Republic в 2022 году.

Нынешний финал „Мисс Мира“ стал 71-м по счету. Причем он задержался на год из-за пандемии коронавируса. Место проведения конкурса также пришлось изменить – изначально он должен был состояться в Дубае.

Любопытно, что несколько дней назад министр иностранных дел Чехии Ян Липавский прилетел в Индию с официальным визитом, который непредвиденно затянулся из-за поломки правительственного самолета. Воспользовавшись паузой, дипломат встретился с Пышковой и пожелал ей удачи.