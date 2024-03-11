Красотка! Представительница Чехии победила в конкурсе „Мисс Мира“(2)
Вечером в субботу, 9 марта, в Мумбаи состоялся финал международного конкурса красоты „Мисс Мира 2024“ (Miss World). Его победительницей стала 25-летняя чешка Кристина Пышкова (Krystyna Pyszková). Последний раз Чехии удавалось завоевать престижный титул 18 лет назад.
Пышкова родилась в чешском городе Тржинец (Моравскосилезкий край), но росла и продолжает жить в Праге. Является студенткой – учится на Юридическом факультете Карлова университета.
Рост девушки – 181 см, параметры фигуры – 86-59-89 см.
Победительница рассказывала, что у нее есть талант к живописи, она также любит играть на флейте и скрипке, увлекается модельным бизнесом, имеет собственный благотворительный проект обучения детей в Танзании, любит путешествовать и открывать для себя новые страны, культуры и людей, заниматься спортом, верховой ездой и саморазвитием.
Пышкова получила право представлять Чехию на международной арене, победив в национальном конкурсе Miss Czech Republic в 2022 году.
Нынешний финал „Мисс Мира“ стал 71-м по счету. Причем он задержался на год из-за пандемии коронавируса. Место проведения конкурса также пришлось изменить – изначально он должен был состояться в Дубае.
Любопытно, что несколько дней назад министр иностранных дел Чехии Ян Липавский прилетел в Индию с официальным визитом, который непредвиденно затянулся из-за поломки правительственного самолета. Воспользовавшись паузой, дипломат встретился с Пышковой и пожелал ей удачи.