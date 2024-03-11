"Оскары"-2024: "20 дней в Мариуполе" стал лучшим документальным фильмом; "Оппенгеймер" собрал целый урожай призов

„Мне хотелось бы, чтобы я этого фильма никогда не снимал“, — сказал Чернов во время церемонии. — Я хотел бы поменять этот „Оскар“ на то, чтобы Россия никогда не вторгалась в Украину и больше никогда не нападала на наши города. Но вместе мы можем сделать так, чтобы правда победила. Слава Украине!“.

Это первый „Оскар“ в истории, который вручен авторам украинского фильма.

Ранее фильм, рассказывающий об осаде Мариуполя российскими войсками в 2022 году, также получил британскую кинопремию BAFTA.

Будучи журналистом агентства Associated Press Мстислав Чернов вместе с фотографом Евгением Малолеткой и продюсером Василисой Степаненко отправились в Мариуполь 23 февраля 2022 года, за день до полномасштабного российского вторжения.

Во многом именно благодаря их работе мир узнал о том, что происходило в Мариуполе весной 2022 года, когда российские войска осаждали город и день за днем разрушали его.

Уже после получения премии Чернов сказал журналистам, что его фильм „представляет те [украинские] города, которые были разрушены“.

„Это напоминание миру, как необходимо остановить это вторжение, — сказал Чернов. — Я стою здесь, но мое сердце в Украине. Люди теряют жизни, теряют свои дома, сражаются за свою землю. Я надеюсь, что эта победа расскажет о происходящем большему числу людей и они нас заметят“.

В прошлом году „Оскара“ за лучший документальный фильм получила лента „Навальный“ об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального. Тогда статуэтку получала Юлия Навальная.

Триумф „Оппенгеймера“

Как и прогнозировали критики, главным триумфатором вечера стал „Оппенгеймер“ — лента режиссера Кристофера Нолана об изобретателе американской атомной бомбы.

Всего фильму достались семь „Оскаров“ (а номинирован он был в 13 категориях).

Нолан при этом также получил „Оскара“ за лучшую режиссуру — статуэтку ему вручил Стивен Спилберг. Это первый „Оскар“ Нолана в карьере, хотя в 2018 году его номинировали в этой же категории за фильм „Дюнкерк“ (Dunkirk).