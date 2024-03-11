"Оскары"-2024: "20 дней в Мариуполе" стал лучшим документальным фильмом; "Оппенгеймер" собрал целый урожай призов(5)
На прошедшей в Лос-Анджелесе 96-й церемонии вручения призов американской киноакадемии лента украинского режиссера Мстислава Чернова „20 дней в Мариуполе“ получила „Оскара“ за лучший полнометражный документальный фильм. Тем временем „Оппенгеймер“ Кристофера Нолана, как и ожидалось был назван лучшим фильмом, а его автор — лучшим режиссером.
„Мне хотелось бы, чтобы я этого фильма никогда не снимал“, — сказал Чернов во время церемонии. — Я хотел бы поменять этот „Оскар“ на то, чтобы Россия никогда не вторгалась в Украину и больше никогда не нападала на наши города. Но вместе мы можем сделать так, чтобы правда победила. Слава Украине!“.
Это первый „Оскар“ в истории, который вручен авторам украинского фильма.
Ранее фильм, рассказывающий об осаде Мариуполя российскими войсками в 2022 году, также получил британскую кинопремию BAFTA.
Будучи журналистом агентства Associated Press Мстислав Чернов вместе с фотографом Евгением Малолеткой и продюсером Василисой Степаненко отправились в Мариуполь 23 февраля 2022 года, за день до полномасштабного российского вторжения.
Во многом именно благодаря их работе мир узнал о том, что происходило в Мариуполе весной 2022 года, когда российские войска осаждали город и день за днем разрушали его.
Уже после получения премии Чернов сказал журналистам, что его фильм „представляет те [украинские] города, которые были разрушены“.
„Это напоминание миру, как необходимо остановить это вторжение, — сказал Чернов. — Я стою здесь, но мое сердце в Украине. Люди теряют жизни, теряют свои дома, сражаются за свою землю. Я надеюсь, что эта победа расскажет о происходящем большему числу людей и они нас заметят“.
В прошлом году „Оскара“ за лучший документальный фильм получила лента „Навальный“ об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального. Тогда статуэтку получала Юлия Навальная.
Триумф „Оппенгеймера“
Как и прогнозировали критики, главным триумфатором вечера стал „Оппенгеймер“ — лента режиссера Кристофера Нолана об изобретателе американской атомной бомбы.
Всего фильму достались семь „Оскаров“ (а номинирован он был в 13 категориях).
Нолан при этом также получил „Оскара“ за лучшую режиссуру — статуэтку ему вручил Стивен Спилберг. Это первый „Оскар“ Нолана в карьере, хотя в 2018 году его номинировали в этой же категории за фильм „Дюнкерк“ (Dunkirk).
В режиссерской категории с Ноланом в этом году конкурировали Жюстин Трие („Анатомия падения“ — Anatomy of a Fall), Мартин Скорсезе („Убийцы цветочной луны“ — Killers of the Flower Moon), Йоргос Лантимос („Бедные-несчастные“ — Poor Things) и Джонатан Глейзер („Зона интересов“ — The Zone of Interest).
Свой первый „Оскар“ за лучшую мужскую роль также получил ирландский актер Киллиан Мерфи, который сыграл в „Оппенгеймере“ главную роль. Ранее его работа в этом фильме уже была отмечена британским призом BAFTA и „Золотым глобусом“.
„Оскар“ за лучшую мужскую роль второго плана, как и ожидалось, получил Роберт Дауни-младший, который сыграл в „Оппенгеймере“ председателя комиссии по атомной энергии.
Для Дауни-младшего это первый „Оскар“ в карьере, хотя раньше он номинировался на эту премию дважды: в 2009 году за роль второго плана в фильме „Солдаты неудачи“ (Tropic Thunder), а в 1993-м — за главную роль Чарли Чаплина в байопике о знаменитом актере и режиссере.
Другие победители: от Эммы Стоун до Джона и Йоко
„Оскар“ за лучшую женскую роль достался Эмме Стоун — звезде фильма „Бедные-несчастные“ — феминистской ленты о женщине, которой пересадили мозг ее собственного нерожденного ребенка.
Таким образом Стоун стала восьмой актрисой в истории, получившей к 35 годам сразу двух „Оскаров“. Первая золотая статуэтка досталась ей в 2017 году за фильм „Ла-Ла Ленд“. До этого такое же достижение удавалось Мерил Стрип, Джоди Фостер, Элизабет Тейлор, Бетт Дэвис, Луизе Райнер, Оливии де Хэвилленд и Хилари Суэнк. Ни один актер-мужчина не добился такого же успеха.
Лучшей актрисой второго плана была названа Давайн Джой Рэндольф: „Оскара“ она получила за роль скорбящей матери и школьного повара в фильме „Оставленные“ (The Holdovers) режиссера Александра Пэйна.
„Оскар“ за лучший иностранный фильм вручен ленте „Зона интересов“ (The Zone of Interest) — именно ей критики прочили победу в этой категории. Американско-британско-польский фильм режиссера Джонатана Глейзера рассказывает о семье Рудольфа Хёсса — коменданта нацистского концлагеря „Освенцим“.
Авторы ленты говорят, что попытались рассказать об истории Холокоста с необычного угла. „Наш фильм показывает, какими могут быть самые худшие последствия дегуманизации“, — сказал режиссер.
Яркую антивоенную направленность имеет и еще один сегодняшний победитель: лента „Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко“ получила „Оскара“ в категории „короткий анимационный фильм“.
Мультфильм, основанный на музыке Джона Леннона и Йоко Оно, был задуман спустя 50 лет после появления их знаменитого сингла „Happy Xmas (War Is Over)“ (то есть „Счастливого Рождества (война окончена)“. Эта песня с припевом „война кончится, если ты этого захочешь“ сопровождалась рекламной кампанией, во время которой на зданиях по всему миру появлялся слоган с этими словами.
Авторы ленты признались, что работа над фильмом стала для них особенно важна на фоне войн в Украине и в секторе Газа.
Единственным „Оскаром“, который достался фильму „Барби“ (Barbie), стала награда за лучшую оригинальную песню под названием What Was I Made For. Ее написала вместе со своим братом (и получила за нее статуэтку) 22-летняя Билли Айлиш, для которой это уже вторая премия американской киноакадемии.
Лучшим анимационным полнометражным фильмом был признан „Мальчик и птица“ знаменитого японского режиссера-мультипликатора Хаяо Миядзаки — в отличие от других обладателей „Оскара“, эта лента вышла в прокат в России.
Фильм рассказывает сказку о мальчике, который после смерти своей матери отправляется в путешествие по миру, где сосуществуют мертвые и живые.