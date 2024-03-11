Луиза Рыйвас отреагировала на очередной скандал и рассказала, как справляется с трудными временами(22)
Бывший премьер-министр Таави Рыйвас оказался втянут в очередной скандал - стало известно, что в субботу вечером мужчину сняли с рейса Хельсинки - Токио в связи с инцидентом на борту самолета и предполагаемым пьянством. Вчера поздно вечером Луиза Рыйвас, жена депутата Рийгикогу Таави Рыйваса, опубликовала в социальных сетях сообщение о том, как она справляется с трудными временами.
В воскресенье вечером Луиза Рыйвас опубликовала в Instagram свою фотографию со следующей подписью: „Высшая мера мудрости и силы - сохранять спокойствие в любой ситуации. Спокойствие - это поистине суперспособность человека. Способность не реагировать слишком остро и не принимать все близко к сердцу сохраняет ясность ума и дает вам душевное спокойствие, которое мгновенно дает вам преимущество, независимо от обстоятельств. Ваша жизнь станет шедевром, если вы научитесь достигать спокойствия!“ - написала Луиза после того, как вокруг ее мужа вновь разразился скандал.