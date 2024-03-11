„Деловая поездка в Японию или отпуск в Финляндии. Полет гораздо безопаснее, если крышки на бутылках остаются закрытыми“, - шутит Pakendikeskus в своем последнем рекламном посте, подшучивая над Таави Рыйвасом, которого полиция выдворила с рейса Хельсинки-Япония, как сообщают сегодняшние новости.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна сегодня находится в Японии с деловой делегацией. Таави Рыйвас не смог присутствовать, так как его попросили в Хельсинки покинуть борт самолета. По данным предоставленным Delfi, Рыйваc находился в алкогольном опьянении.

Таави Рыйвас рассказал Delfi, что на рейсе Таллинн-Хельсинки он повздорил со стюардессой из-за того, что во время полета использовал ноутбук для работы. „Скорее всего именно по этой причине меня не пустили на следующий рейс в Японию“, - добавил он. „Я подал официальную жалобу в Finnair с требованием возместить ущерб“.

Министерство иностранных дел подтвердило, что Рыйвас был снят с рейса в Японию.

Таави Рыйвас и раньше подвергался насмешкам со стороны Центра упаковки. Pakendikeskus известен своими находчивыми маркетинговыми постами, до этого, например, также превратил скандал между Таави Рыйвасом и Бригиттой Сюзанной Хунт в рекламный ход.

В прошлом году Ärileht поинтересовался у Pakendikeskus, кто стоит за этими изобретательными постами. Тогда Анника Силлаотс, менеджер по маркетингу Pakendikeskus, поделилась, что у них нет традиционного маркетингового отдела, в котором бы работали цифровые маркетологи, дизайнеры или другие специалисты. „Мы сами занимаемся маркетингом, но у нас есть очень сильный партнер в лице рекламного агентства Tabasco. Это дает нам возможность при возникновении хорошей идеи быстро скопировать и оперативно выпустить ее в эфир“, - говорит менеджер.

„В нашей коммуникации актуальные темы балансируют с эмоционально-юмористическим подходом и оригинальными творческими решениями“, - объясняет Силлаотс, добавляя, что newshacking (прием, позволяющий бренду всегда оставаться на слуху. Его суть в том, чтобы находить в СМИ трендовые темы и истории и интегрировать в них свое решение - прим. ред.) сам по себе не является чем-то новым в их социальных сетях.