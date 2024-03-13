Конец тайне Бэнкси? Суд может заставить раскрыть свою личность загадочного художника

Ники Хац и Рэй Хауз приобрели работу Monkey Queen („Королева обезьян“) за 30 тысяч фунтов стерлингов в 2020 году из собрания недавно умершего коллекционера работ Бэнкси, пишет „Зеркало“.

Покупатели считают, что им досталась одна из 150 подлинных гравюр Monkey Queen, но, чтобы убедиться в этом наверняка, они обратились в компанию Pest Control. Эта фирма принадлежит Бэнкси и оказывает услуги по верификации работ художника. В случае, если Хац и Хауз получат подтверждение подлинности работы, ее стоимость может возрасти до 55−70 тысяч фунтов. За экспертизу коллекционеры заплатили 50 фунтов.

Как утверждают истцы, Pest Control по непонятной причине уже три года тянет с ответом и не выдает документ, который бы подтвердил или опроверг подлинность работы. В самой же компании утверждают, что „процесс аутентификации надежный и тщательный, а иногда и длительный“.

Бэнкси приобрел известность как автор серии граффити сатирического характера, которые появлялись на стенах зданий по всей Британии. Это один из самых известных современных художников в мире — и при этом предпочитает сохранять инкогнито. Работу Бэнкси „Любовь в мусорном баке“ на аукционе в 2021 году продали более чем за 18,5 миллиона фунтов стерлингов.

В разное время как Бэнкси „разоблачали“ Роберта Дель Ная (солиста Massive Attack), Джейми Хьюлетта из Gorillaz и Нила Бьюкенена, бывшего ведущего телевизионной программы Art Attack. В ноябре 2021 года „всплыло“ забытое интервью 20-летней давности, из которого стало известно возможное имя художника — Робби.

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