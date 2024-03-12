Топчик
12.03.2024, 16:00

Начальство Таави Рыйваса - о скандале и снятии его с рейса: сожалеем, что произошел такой инцидент

 (4)
JOHANNES MOSSOV, VÄINO KALDOJA, TOOMAS ASSER, KERSTI KALJULAID, ENN LUST, URMAS KLAAS, TAAVI RÕIVAS
JOHANNES MOSSOV, VÄINO KALDOJA, TOOMAS ASSER, KERSTI KALJULAID, ENN LUST, URMAS KLAAS, TAAVI RÕIVAS
ФОТО: Aldo Luud | Õhtuleht

В 2021 году Таави Рыйвас занял пост председателя наблюдательного совета компании Auve Tech, основанной бизнесменом Вяйно Калдоя и разрабатывающей беспилотные автомобили. Õhtuleht поинтересовался у основателя, что он думает о том, что в прошлую субботу с хельсинского рейса Таави Рыйваса выпроводила полиция.

Таави Рыйвас рассказал Delfi, что во время полета Таллинн-Хельсинки он повздорил со стюардессой из-за того, что использовал ноутбук для работы во время полета. „Скорее всего, именно по этой причине меня не пустили на следующий рейс в Японию“, - добавил он. „Я подал официальную жалобу в авиакомпанию Finnair с требованием возместить ущерб“.

Министерство иностранных дел подтвердило, что Рыйвас был снят с рейса в Японию.

Оставить комментарий Читать комментарии (4)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии