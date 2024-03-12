12.03.2024, 16:00
Начальство Таави Рыйваса - о скандале и снятии его с рейса: сожалеем, что произошел такой инцидент(4)
ФОТО: | Õhtuleht
В 2021 году Таави Рыйвас занял пост председателя наблюдательного совета компании Auve Tech, основанной бизнесменом Вяйно Калдоя и разрабатывающей беспилотные автомобили. Õhtuleht поинтересовался у основателя, что он думает о том, что в прошлую субботу с хельсинского рейса Таави Рыйваса выпроводила полиция.
Таави Рыйвас рассказал Delfi, что во время полета Таллинн-Хельсинки он повздорил со стюардессой из-за того, что использовал ноутбук для работы во время полета. „Скорее всего, именно по этой причине меня не пустили на следующий рейс в Японию“, - добавил он. „Я подал официальную жалобу в авиакомпанию Finnair с требованием возместить ущерб“.