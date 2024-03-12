Мальчик из Литвы выполнил задание блогера за 2 миллиона евро, но всех денег не увидел: „Я не готов выплачивать полную сумму“

Андрей Бурим, которого публика знает как Меллстрой (Mellstroy), давно известен своим скандальным и агрессивным поведением. Широко известную славу ему принесло то, что в 2020 году он прямо в прямом эфире избил девушку. Щедрые донаты, которые он часто раздает во время своих трансляций, также сыграли роль в обеспечении его популярности среди молодежи.

Например, 29 февраля блогер опубликовал целый список заданий в своем Telegram-канале, за выполнение которых пообещал крупную сумму денег. Одно из таких заданий на сумму 30 миллионов рублей (300 000 евро) заключается в том, чтобы один из мировых футболистов - Лионель Месси, Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе или Эрлинг Холланд - передал привет стримеру на видео. Другое трудноисполнимое задание - сделать фотографию со стримером или его ником на вершине горы Эверест.Чуть позже, Меллстрой дополнил список, заявив, что готов наградить любого, кто сможет уговорить главу государства передать ему привет:

Я готов предложить минимум 2 миллиона долларов за любого президента, любой страны. Любой, абсолютно все равно.

Желание Андрея Бурима удалось исполнить мальчику из Литвы. Встретив президента Литвы Гитанаса Науседу на улице, мальчик не побоялся попросить главу страны о маленькой просьбе - поздравить некоего Меллстроя с 11 мартом. Президент не стал расспрашивать и любезно передал привет блогеру на литовском языке.

Сам Меллстрой после такого привета сдал назад и сказал, что не готов выплачивать полную сумму. „Я ожидал не того. Это, конечно, моя проблема, что я не прописал нормально правила. Можно я отправлю тысяч 100–150 долларов? За 2 ляма зелёных я ожидал качественнее привет“, — заявил стример.