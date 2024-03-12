12.03.2024, 13:00
ВИДЕО | Семейство лосей скачет по дорогам Ида-Вирумаа. Аккуратнее, водители!(4)
ФОТО: | Vida Press
На Таллиннском шоссе в Ида-Вирумаа была замечена стая лосей, перебегающих дорогу. Очевидец поделился видео, на котором животные, резвясь, перебегают проезжую часть.
В группе NarvaTraffic в Facebook, где пользователи делятся произошедшими ситуациями на дороге, сегодня появилось очаровательное видео. Участница группы и очевидец поделилась с жителями уезда заснятой на камеру красотой.
Недалеко от Водава семейство лосей из леса, пересекая дорогу, мчится на луга. Очевидец также призвала участников дорожного движения к бдительности и осторожности на дорогах. „Аккуратнее, оказывается водится у нас живность“, - написала она.