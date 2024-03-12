ВИДЕО | Семейство лосей скачет по дорогам Ида-Вирумаа. Аккуратнее, водители!

В группе NarvaTraffic в Facebook, где пользователи делятся произошедшими ситуациями на дороге, сегодня появи лось очаровательное видео. Участница группы и очевидец поделилась с жителями уезда заснятой на камеру красотой.

Недалеко от Водава семейство лосей из леса, пересекая дорогу, мчится на луга. Очевидец также призвала участников дорожного движения к бдительности и осторожности на дорогах. „Аккуратнее, оказывается водится у нас живность“, - написала она.