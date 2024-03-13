Не оставайся равнодушным: таллиннка обзавелась поддержкой и нашла дом для 50 котиков

„Я начала заниматься волонтер ской деятельностью еще в молодости. Сначала уделяла много внимания инициативам, связанным с детьми. Когда я обнаружила, насколько мало благотворительности направлено на оказание помощи животным и государственной поддержки практически не существует, то я решила посвятить свое свободное время работе в этой области. Для меня важно поддерживать тех, кто нуждается в помощи, но не может помочь себе сам“, – рассказывает специалист по противодействию отмывания денег в Wise Вероника Каримова. В качестве волонтера Вероника оказывает поддержку Kassiabi MTÜ, где она помогает транспортировать спасенных котов в клинику, организует мероприятия по сбору средств и ищет дома для временного проживания котов.

Смекалка и энтузиазм

Энергии, энтузиазма, а также смекалки одного человека хватило, чтобы вдохновить коллег также совершать добрые дела. Вероника работает в компании Wise уже шесть лет. „В нашем эстонском офисе работает более 2000 человек, в глобальной команде более 125 национальностей. Многие сотрудники переезжают в Таллинн из других стран, и не всегда планируют оставаться здесь жить на десятилетия. С одной стороны, такой образ жизни означает, что многие из них даже если бы хотели, то не смогли бы взять на себя обязательства перед домашними животными на всю жизнь. С другой стороны, приюты для домашних животных заполнены до предела и им часто требуется помощь во временном размещении животных до тех пор, пока они не найдут постоянную семью. Я поняла, что здесь кроется отличная возможность: международные любители животных из Wise могут позаботиться о маленьком друге короткое время, а маленькие пушистики получат любовь и ласку. Также приюты смогут более эффективно управлять своими процессами“, – объясняет она.