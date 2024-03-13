Не оставайся равнодушным: таллиннка обзавелась поддержкой и нашла дом для 50 котиков
Благодаря добровольческой деятельности Вероники временный дом уже нашли более 50 пушистых котиков. Один неравнодушный человек может сделать очень много добрых дел, но если его поддерживает и работодатель, то усилия умножаются во много раз.
„Я начала заниматься волонтерской деятельностью еще в молодости. Сначала уделяла много внимания инициативам, связанным с детьми. Когда я обнаружила, насколько мало благотворительности направлено на оказание помощи животным и государственной поддержки практически не существует, то я решила посвятить свое свободное время работе в этой области. Для меня важно поддерживать тех, кто нуждается в помощи, но не может помочь себе сам“, – рассказывает специалист по противодействию отмывания денег в Wise Вероника Каримова. В качестве волонтера Вероника оказывает поддержку Kassiabi MTÜ, где она помогает транспортировать спасенных котов в клинику, организует мероприятия по сбору средств и ищет дома для временного проживания котов.
Смекалка и энтузиазм
Энергии, энтузиазма, а также смекалки одного человека хватило, чтобы вдохновить коллег также совершать добрые дела. Вероника работает в компании Wise уже шесть лет. „В нашем эстонском офисе работает более 2000 человек, в глобальной команде более 125 национальностей. Многие сотрудники переезжают в Таллинн из других стран, и не всегда планируют оставаться здесь жить на десятилетия. С одной стороны, такой образ жизни означает, что многие из них даже если бы хотели, то не смогли бы взять на себя обязательства перед домашними животными на всю жизнь. С другой стороны, приюты для домашних животных заполнены до предела и им часто требуется помощь во временном размещении животных до тех пор, пока они не найдут постоянную семью. Я поняла, что здесь кроется отличная возможность: международные любители животных из Wise могут позаботиться о маленьком друге короткое время, а маленькие пушистики получат любовь и ласку. Также приюты смогут более эффективно управлять своими процессами“, – объясняет она.
„Среди работников Wise мы уже нашли более 50 временных домов, в некоторые семьи уже приютили более одного кота“, – добавляет она. Kassiabi MTÜ покрывает все расходы, связанные с временным содержанием животного. Например, обеспечивает временных владельцев животных едой и всем необходимым.
Важны усилия со стороны работодателя
Безусловно, волонтерская работа вносит незаменимый вклад в развитие общества. Частные предприятия могут также способствовать развитию и продвижению культуры волонтерской деятельности не только непосредственно финансовой поддержкой, но, и, например, предоставляя различные льготы сотрудникам, вовлеченным в благотворительные проекты.
Например, Wise предлагает своим сотрудникам один оплачиваемый рабочий день в год для выполнения волонтерской работы, в той области, которая их интересует. Подобный подход со стороны работодателя дал Веронике возможность претворить в жизнь множество благотворительных проектов. „У каждого человека всегда есть что-то очень близкое к сердцу, где он готов внести свой благотворительный вклад“, – верит Вероника.
С чего начать? Вероника рекомендует, если вы чувствуете в себе силы и желание помогать тем, кто в этом нуждается:
Выберите тему или область, которая вас особенно трогает – будь то защита детей, животные, окружающая среда или что-то еще…
Подумайте, сколько времени, например в неделю или в месяц, вы сможете уделять волонтерской деятельности. Я советую начать с малого. Даже пара часов в месяц принесут большие плоды в будущем.
Когда предлагаете свою помощь разным организациям, вспомните о своих сильных сторонах. Вы удивитесь, насколько различны потребности разных MTÜ! Например, Kassiabi MTÜ постоянно ищет людей с хорошими навыками фотографирования, чтобы снимать спасенных котиков. Для транспортировки животных требуются люди с водительскими правами, а также полезны люди, владеющие языками, которые могли бы переводить тексты. Конечно, всегда приветствуются те, кто может просто помочь несколько часов с уборкой.