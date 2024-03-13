ФОТО | Кейт посадила в машину к Уильяму двойника? Как еще королевская семья замнет грандиозное фиаско

На опубликованной фотографии с наследниками у Кейт были размыты руки, публика заметила, что и у ногти у нее вдруг стали разной длины. Также внимательные пользователи Сети обнаружили, что лицо Миддлтон выглядело неестественно.

Предполагается, что его вырезали с обложки Vogue. „Странно все происходящее, конечно“; „Это фиаско. Заврались совсем“; „Как-то все очень подозрительно“; „Значит, пластика, все-таки…“; „Лечилась или оперировалась, что-то пошло не так. Ставлю на это. Скоро покажется, как в себя придет“; „Такими способами они только еще больше внимания привлекают“, — писали они.

42-летняя принцесса Уэльская поспешила отреагировать на претензии общественности, однако она никак не прокомментировала подозрительную схожесть свежего кадра с тем, что вышел в журнале. „Как и многие фотографы-любители, я иногда экспериментирую с редактированием. Я хотела бы принести свои извинения за путаницу, которую вызвала семейная фотография“, — заверила она. Стоит ли говорить, что ее доводы не успокоили публику? Читайте больше об этом здесь.

Но и на этом скандал с увлечением королевской семьи фотошопом не завершился. Фанаты пристально изучали сделанный в понедельник снимок Кейт в машине, когда она вместе с принцем Уильямом покидала Виндзорский замок. На фото Миддлтон отвернулась от камеры и смотрела в стену. Люди уверены, что и этот кадр был подделан. „Кирпичи в окнах машины, похоже, не совпадают с кирпичами снаружи машины“, — написал один из пользователей соцсети X.

Есть и другая версия. Кто-то уверен, что Кейт посадила в автомобиль свою сестру Пиппу, другие же считают, что ее сыграла нанятая актриса. Впрочем, дворец и сама принцесса вряд ли будут комментировать эти слухи. Видимо, после бурной реакции в Сети многодетной маме все же придется показаться на публике и доказать, что с ней все в порядке после сложной операции. А ведь будущая королева страны планировала спокойно отдохнуть дома до Пасхи, но, увы, ее планы разрушились.