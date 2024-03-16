ПОДКАСТ | Косметологи: „Женщины в Эстонии начинают заботиться о коже лица слишком поздно“(16)
Каждой женщине интересно сохранить красоту и молодость своего лица как можно дольше. В эфире „Вредного подкаста“ два эксперта, имеющих разные подходы к уходу за кожей лица: медик по образованию, врач эстетической медицины Карина Иванова, и специалист по естественному омоложению, создатель проекта Face Space Полина Кныр. Вместе с ведущими Викторией Муске и Викторией Скрынник девушки обсудили, как сохранить молодость, зачем нужно делать ботокс и эффективен ли массаж лица по утрам.
Карина Иванова, как врач, больше всего беспокоится, что женщины начинают следить за состоянием и здоровьем своей кожи лица слишком поздно.
“Кто у нас начинает следить за собой с раннего возраста? Я сейчас вижу много людей среди пациентов в больнице, все они начинают делать маски для лица в 35+ лет. Только сейчас? Уже прошло лет 15 с тех пор, как это нужно было начать делать. Сколько подростков начинают рано наносить на себя тонны косметики, это всё вытекает потом в различные последствия: морщинки, акне. Надо начинать заботиться о коже лица очень заранее. Подходить к здоровью и красоте с умом и комплексно, и тогда будет эффект. Но так как многие уже упустили тот момент, когда надо было начать, но хотят всё равно выглядеть молодо, то тут приходится прибегать к уколам”, - считает врач Карина Иванова.
Специалист Полина Кныр объяснила важность массажа для здоровой кожи и рассказала о связи между психикой и морщинами.
“Я выбрала для себя натуральное омоложение через массаж лица, в первую очередь потому, что это про здоровье, во вторую очередь потому, что ты не можешь, не имеешь право перекладывать ответственность за свое здоровье, за свою красоту в руки другого человека. Мы идем к косметологу или на операцию, чтобы нам сделали что-то, мне кажется, это нечестно по отношению к самому себе. У каждого нашего действия есть следствие, в виде морщин, отеков, мешков под глазами, второго подбородка - это всё следствие какой-то причины. На мой взгляд инвазивная косметология решает следствие, но если мы не проработаем причину, мы не сможем остаться с желаемым результатом. Нет волшебной таблетки, всё начинается с принятия ответственности за то, как мы выглядим”, - говорит Полина Кныр.
В ходе эпизода мы рассказали истории наших слушателей о неудачных косметологических процедурах. Так, одна из слушательниц поделилась своим опытом как филлеры привели к образованию комочков под кожей. А другая анонимная слушательница поделилась как гимнастика лица испортила ей состояние кожи и привела к заломам на лице.
Очень важно отметить, что данный эпизод не ставит целью принуждать слушателей к какому-либо подходу к уходу за кожей, а служит лишь источником информации и дискуссий о разных мнениях и опытах. Благодарим экспертов и слушателей которые присылали свои личные истории для этого выпуска.
О подкасте
Это „Вредный подкаст“, где ведущие Виктория Муске и Виктория Скрынник не осуждают, а обсуждают личные истории из жизни гостей и слушателей. В этом подкасте нет стыда или смущения, только откровенные разговоры. Все истории и случаи из жизни реальные.
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