Интересное наблюдение: смотрите, какие необычные вещи можно найти в президентском кабинете Алара Кариса!

По сообщению канцелярии президента, во вторник состоялся телефонный разговор президента Алара Кариса с президентом Финляндии Александром Стуббом. Глава Эстонии поздравил Алесандра Стубба с его назначением и пригласил посетить Эстонию в мае. Разговор проходил за рабочим столом президента, на котором, помимо эстонского флага, стоит скульптура целующихся студентов - хотя президент живет и работает в Таллинне, частичка родного города Тарту, как мы видим, находится рядом с ним.