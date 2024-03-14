Интересное наблюдение: смотрите, какие необычные вещи можно найти в президентском кабинете Алара Кариса!(1)
12 марта канцелярия президента опубликовала фотографию, на которой Алар Карис за своим рабочим столом по телефону беседует с новым президентом Финляндии Александром Стуббом. Помимо важного звонка, редакция Kroonika обратила внимание на несколько интересных деталей на столе президента Кариса, которые говорят о нем как о человеке больше, чем тысячи слов.
По сообщению канцелярии президента, во вторник состоялся телефонный разговор президента Алара Кариса с президентом Финляндии Александром Стуббом. Глава Эстонии поздравил Алесандра Стубба с его назначением и пригласил посетить Эстонию в мае. Разговор проходил за рабочим столом президента, на котором, помимо эстонского флага, стоит скульптура целующихся студентов - хотя президент живет и работает в Таллинне, частичка родного города Тарту, как мы видим, находится рядом с ним.