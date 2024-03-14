„Говорят, один миллион - это предел выживания языка“: Кая Каллас поздравила эстонцев с Днем родного языка и призвала его беречь(8)
С самого раннего утра премьер-министр Эстонии поспешила в Facebook, чтобы поздравить эстонцев с Днем родного языка. В честь знаменательного дня Кая Каллас решила поделиться одним из своих любимых стихотворений.
Сегодня, 14 марта, в Эстонии отмечается День родного языка. По этому случаю не только государственные и муниципальные учреждения подняли эстонский флаг, но и премьер-министр страны удостоила день особым вниманием, опубликовав стихотворение эстонского автора Хандо Руннеля на своей странице в социальной сети. Она отметила, что опубликованное стихотворение для нее имеет особенное значение.
„На эстонском языке говорят около 1 миллиона человек в мире. Говорят, что один миллион - это предел выживания языка. Поэтому мы должны особенно бережно относиться к нашему языку. Я поздравляю вас с Днем родного языка!“ - отметила Кая Каллас.