Вспомнить молодость и натанцеваться под родные сердцу хиты: на Таллинн надвигается ретро-дискотека

Когда-то, в конце 90-х и в начале 00-х клубная жизнь Таллинна била ключом - открывались клубы, каждую неделю гремели русские концерты и вечеринки. Самые яркие проходили в клубе Террариум, где вся молодёжь города отрывалась под модные песни того времени. С тех пор многое изменилось, а посетители тех шумных дискотек стали серьёзными и взрослыми людьми, у которых уже выросли дети.

Но иногда можно вернуться в то счастливое и веселое время, благодаря музыкальной „машине времени“.

Радио Ностальгия представляет ретро-дискотеку «МИРАЖ»

Незабываемый праздник танцев и воспоминаний 5 апреля на ретро-дискотеке в клубе СATHOUSE.

Modern Talking, Кар-Мэн, Ace of Base, Андрей Губин, Dr.Alban, Руки Вверх, Дэмо, Scooter и конечно хиты группы Мираж.

Всю ночь за пультом - DJ Max Milovanov

ВНИМАНИЕ! Начало вечеринки в 20:00 (для тех кому нужно вернутся рано домой). А всем остальным уготовано веселиться и зажигать до утра в окружении любимых друзей и супер-хитов прошлого.

Всех, кто придёт в ярких и стильных нарядах 80-х и 90-х ждут призы.

Билеты в предварительной продаже - 12 евро, на месте - 20 евро

Подробнее можно узнать по ссылке.