Женщина отпраздновала 103-й день рождения рейв-вечеринкой

Необычный праздник для 103-летней Веры Сак устроил дом для престарелых Chestnuts Residential Home в Линкольншире, в котором женщина живет последние годы. Персонал украсил одну из комнат дома неоновыми надписями и шариками, превратив ее в ночной клуб. Имениннице выдали неоновые зеленые очки, свисток и гетры в стиле берлинских рейвов. Гости, в числе которых были другие жители дома, а также родственники Сак и ее сыновья, отпраздновали день рождения, танцуя под культовые рейв-композиции вместе с виновницей торжества.