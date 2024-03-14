Стремились сохранить аутентичность: в Ласнамяэ вновь открылся старейший в странах Балтии Hesburger!

Реконструкция обошлась в 300 000 евро. Была обновлена вся инфраструктура: стены, полы, электрика и сантехника. Ресторан был оборудован кассами самообслуживания и цифровыми экранами. Вся клиентская зона приобрела новый современный вид.

Что касается обстановки, то не все было заменено на новую мебель, но компания хотела сохранить и обновить некоторые предметы, которые использовались с самого начала, в интересах аутентичности и повторного использования.

Экстерьер ресторана также будет обновлен весной, когда установится подходящая для работы на открытом воздухе погода.

В этом году в Эстонии откроются еще три ресторана - в Tapa, Lupi и таллиннском центре T1. В ближайшее время начнутся ремонтные работы в ресторане Anne в Тарту.

Hesburger имеет 40-летнюю историю и является крупнейшей сетью ресторанов в Финляндии и странах Балтии. Рестораны компании работают в семи странах. В Балтии открыто 160 ресторанов, в которых работают 2367 человек. В Эстонии у компании 50 ресторанов и 690 сотрудников.