БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ | Бились в экстазе и уходили в отрыв: смотри, как прошла яркая вечеринка „Танцевальный рай“

Впервые на одной сцене блистали все резиденты за 15-летнюю историю вечеринки: легендарные DJ DEN KARABLJOFF, DJ SONIC, DJ MILOVANOV, DJ VALENTINE BLACK, а также DJ BELL и DJ PETERSON! Каждый из них создал неповторимую музыкальную волну, заставляя гостей пускаться в пляс.

В эту ночь гости стали участниками сразу двух особенных событий: юбилея любимой вечеринки и самого красивого и нежного праздника в году.

Чувственный коктейль из смеси мужской харизмы и грации красивых женских тел добавил страстно-романтического настроения. Лучшая в Эстонии танцовщица на пилоне Даша Худи (тренер, хореограф, победитель международных соревнований в Европе) продемонстрировала чувственную элегантность и пластику, а бесстрашная женская пара Елизавета Садовникова и Кристина Каск (чемпионки Эстонии, призеры чемпионата мира, тренера по воздушной акробатике) исполнили будоражащие воображение акробатические трюки на пилоне.

Особым подарком для женщин на 8 Марта стало мужское танцевальное шоу в духе Magic Mike. Обольстительное выступление горячих мужчин погрузило в мир страсти и желаний.

Феромонов в атмосферу вечера добавили экстравагантное выступление модерн-кабаре EMPIRE SHOW и обворожительные танцовщицы гоу-гоу!

Гости, словно звезды на небосклоне, блистали своим очарованием и неповторимостью. Женщины, облаченные в роскошные платья, очаровывали своей красотой. Мужчины, в свою очередь, излучали мужественность и галантность.

Праздничный вечер пролетел как один миг, оставив в памяти каждого яркие воспоминания. Это был незабываемый праздник, который надолго останется в сердцах всех его участников.

Организаторы благодарят каждого члена команды, партнеров и приглашенных выступить гостей за многолетнее сотрудничество и поддержку в проведении столь значимого события. А также всех тех, кто проявил желание принять участие в торжественном праздновании и извиняются перед теми, кто по непредвиденным обстоятельствам не смог разделить с нами радость торжества!

Подробную информацию по компенсации неиспользованных билетов найдете здесь по ссылке.