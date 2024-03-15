Проект „Лотте и потерянный Дед Мороз“ принес Delfi Meedia номинацию EFTA
Сегодня были объявлены номинанты на премию Эстонского кино и телевидения (EFTA). В номинации „Лучшая специальная программа“ можно найти и проект Delfi – „Лотте и потерянный Санта Клаус“, который был показан в декабре в Unibet Arena,. акже транслировался на Elisa Huub.
„Лотте и потерянный Дед Мороз“ показывали на сцене Unibet Arena 8, 9 и 10 декабря, в общей сложности было сыграно пять представлений. Чудесное зрелище транслировалось также на канале Elisa Huub на Рождество.
В постановке принимали участие: Герли Падар-Пармас, Камилла Миранда Пармас, Яанус Тепомеес, Хардо Адамсон, Майт Мальмстен (Драматический театр), Сепо Сееман, Отт Лепланд, Пирет Крумм, Вейкко Тяэр, Рагне Пекарев, Тийт Сукк (Драматический театр), Отт Райдметс (театр „Эндла“), Неле-Лийс Вайксоо, Прийт Волмер (Эстонская национальная опера), Мярт Якобсон, Лаури Лийв, Рене Соом (Эстонская национальная опера), Лийса Паюсаар, Ванда-Хелене Оллеп, Маттиас Метсалу и многие другие.
Награды EFTA будут вручены 12 апреля в концертном зале Alexela.