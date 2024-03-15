Проект „Лотте и потерянный Дед Мороз“ принес Delfi Meedia номинацию EFTA

Сегодня были объявлены номинанты на премию Эстонского кино и телевидения (EFTA). В номинации „Лучшая специальная программа“ можно найти и проект Delfi – „Лотте и потерянный Санта Клаус“, который был показан в декабре в Unibet Arena,. акже транслировался на Elisa Huub.