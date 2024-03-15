Уже завтра! Для детей - аниматор, для взрослых - концерт: в Ласнамяэ традиционно отметят Масленицу

„В этом году ожидается больше торговцев, чем раньше, поэтому ассортимент еды и товаров в этом году будет богаче. Масленица в Ласнамяэ — это отличная возможность провести досуг в кругу семьи, насладиться концертом и множеством других занятий, и поэтому мы приглашаем всех желающих“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В Ласнамяэ празднование Масленицы состоится 16 марта с 14.00 до 17.00 в парке Паэ, на парковке управы района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54). Состоится концерт, будет возможность купить еду и другие товары. Мероприятие завершится традиционным сжиганием чучела Масленицы.

На мероприятии выступят вокальная студия Delight, студия эстонского народного танца Kandali, ансамбль „Златые горы“ и группа Little Mess. Гости смогут полакомиться традиционными масленичными блюдами. На месте можно будет принять участие в сожжении соломенного чучела. Аниматоры будут развлекать самых маленьких участников увлекательными играми. Дети также смогут бесплатно покататься на пони.

Управа района Ласнамяэ также сообщает, что на время проведения мероприятия парковки возле районной управы будут закрыты. Автомобилисты смогут оставить машину на парковке музея Kumu на улице Валге либо на парковке по адресу улица Паэпарги, 19. На место проведения мероприятия можно также добраться на общественном транспорте, автобусах № 7, 13, 31, 39, 42, 50, 58 и 67.