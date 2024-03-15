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15.03.2024, 19:32

ОБЗОР | „Таави отжигает!“ Что думают о скандале Рыйваса другие высокопоставленные политики и его коллеги?

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Greta Kaupmees
greta.kaupmees@kroonika.ee
Таави Рыйвас знает, как ослабить галстук.
Таави Рыйвас знает, как ослабить галстук.
ФОТО: Kollaaž | Delfi Meedia

В прошлую субботу бывшего премьер-министра и бизнесмена Таави Рыйваса сняли с рейса Хельсинки-Токио из-за конфликта со стюардессой и якобы грубых манер, которые и раньше провоцировали скандалы.

Таави Рыйвас (44) поистине ведет насыщенную приключениями жизнь. Внимание общественности привлекли, например, его совместный поход в мужской туалет со светской львицей Бригиттой Сюзанной Хунт прошлой осенью, инцидент с простудой в Малайзии и драка в одном из ночных клубов Пярну несколько лет назад. Может и другие яркие инциденты не за горами, кто знает.

Мы выяснили, как воспринимают выходки Таави известные люди, некоторые из которых и сами были замешаны в скандалах.

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