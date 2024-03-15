ОБЗОР | „Таави отжигает!“ Что думают о скандале Рыйваса другие высокопоставленные политики и его коллеги?

Таави Рыйвас (44) поистине ведет насыщенную приключениями жизнь. Внимание общественности привлекли, например, его совместный поход в мужской туалет со светской львицей Бригиттой Сюзанной Хунт прошлой осенью, инцидент с простудой в Малайзии и драка в одном из ночных клубов Пярну несколько лет назад. Может и другие яркие инциденты не за горами, кто знает.