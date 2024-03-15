Умер Александр Ширвиндт

„Мне позвонил Миша, сын Александра Анатольевича, он умер в больнице полчаса назад. Как и что будем делать, я пока не знаю“,— сообщил Сергей Газаров.

Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. Окончил Щукинское театральное училище, в 1956 году был принят в труппу Театра им. Ленинского комсомола (теперь „Ленком Марка Захарова“). В 1968 году артист перешел в Московский драматический театр на Малой Бронной. В труппе Театра сатиры состоял с 1970 года. Преподавал в Театральном институте им. Б. В. Щукина. В 2000-2021 годах являлся художественным руководителем Театра сатиры, в 2021 году стал президентом театра.