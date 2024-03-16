Умер актер Александр Ширвиндт, „король флегматичного юмора“

А еще — Харриса в „Троих в лодке“, майора Альфреда в „Небесных ласточках“, одного из приятелей Жени Лукашина в „Иронии судьбы“, директора Фирелли в „Принцессе цирка“, ресторанного пианиста Шурика в „Вокзале для двоих“, бюрократа Мясоедова в „Забытой мелодии для флейты“.

Иногда появлялся в кадре на несколько минут, но любой эпизод с его участием становился украшением фильма.

Есть понятие „актерский типаж“: типаж диктуется внешностью и характером, и мало кто способен перевоплотиться в кого угодно.

Типаж Ширвиндта был совершенно определенным: даже играя простых людей, он оставался вальяжным барином с высокой самооценкой, который двигается не спеша, говорит мало и веско, уверен в себе и невозмутимо спокоен, в любой ситуации ведет (так и хочется сказать: несет) себя с подчеркнутым достоинством.

К образу артиста очень подходила курительная трубка, с которой он часто позировал.

В культовом спектакле 1970-х годов на сцене московского Театра Сатиры они составляли великолепный дуэт со стремительным, искрометным Андреем Мироновым: тот — Фигаро, Ширвиндт — граф Альмавива.

В общей сложности Александр Ширвиндт сыграл 64 роли в театре и 53 на экране.

Он родился в семье скрипача оркестра Большого театра, друга знаменитого Леонида Утесова. Родители отдали сына в музыкальную школу, но при выборе профессии он, по собственным словам, без колебаний выбрал театр.

Окончил театральное училище имени Щукина, играл в театре имени Ленинского комсомола („Ленком“) и Театре на Малой Бронной. В 1970 году окончательно нашел себя в Театре Сатиры. Около 20 лет был его художественным руководителем, четверть века — профессором „Щуки“.

Друзья на всю жизнь

Пожалуй, самую большую славу Ширвиндту принес эстрадный дуэт с Михаилом Державиным, в котором он играл мрачноватого персонажа, а его партнер — экспансивного и многословного.

Словосочетание „Ширвиндт и Державин“ было в свое время таким же устойчивым, как „Ильф и Петров“ или „Карцев и Ильченко“.