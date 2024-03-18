“Папочка роль купил“. Дочь Сергея Жукова из „Руки Вверх!“ затравили в театре

„К сожалению, я знаю, с какими слухами в театре сталкивалась Ника: „Да вам папочка роль купил“. Как я могу купить роль в театре? Нельзя прийти и сказать: „Пусть она у вас в спектакле поиграет“. В смысле поиграет?“, — рассказал Жуков в СМИ.

Он также отметил, что если у человека нет таланта, то спектакль с его участием обязательно развалится. Никто не будет так рисковать.

По словам Жукова, Нике было тяжело принимать подобные высказывания в свой адрес, ведь она, как и другие дети, просто хочет найти что-то „свое“ и реализоваться.

При этом, Жуков предоставляет дочери свободный выбор профессии. Музыкант убежден, что Ника не обязана идти по стопам родителей, но если вдруг захочет, он ее обязательно поддержит.

Напомним, в 2023 году при поддержке группы „Руки Вверх!“ был выпущен сериал „Плакса“ с Никой Жуковой в главных ролях.