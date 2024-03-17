Кому достался „Ералаш“? Наследники поделили состояние покойного Бориса Грачевского

Всего у Бориса Грачевского пять наследников: дети от первого брака — Максим и Ксения; дочь от второго брака Василиса, сын от третьего брака Филипп, а также вдова Екатерина Белоцерковская. Максим сам отказался от своей доли, а Екатерина не может претендовать на половину имущества, поскольку оно было нажито задолго до их с Грачевским отношений.

В списке наследства, по информации „Комсомольской правды“, имеется квартира в Москве, частный дом в Подмосковье и доля в юмористическом журнале „Ералаш“, который в данный момент находится под контролем Аркадия Григоряна, бизнес-партнера Грачевского. Не так давно Григорян взыскал с вдовы покойного худрука долг в размере 10 млн рублей (около 100 тысяч евро), которые Грачевский одолжил у ООО „Ералаш“ еще при жизни, но так и не успел вернуть.

Все наследники получили по ¼ доле каждого из объектов, кроме квартиры, поскольку она была приобретена во время брака Бориса Грачевского со второй женой. В данный момент дети Грачевского давят на его вдову Екатерину Белоцерковскую: ей предлагается отказаться от своей доли в „Ералаше“ в пользу Ксении, взамен та перепишет на нее свою часть частного дома.

В данный момент Ксения обладает 12,49% доли в „Ералаше“. С 2023 года старшая дочь Бориса Грачевского занимает пост совладельца юмористического журнала. Более того, именно она в итоге погасила большой долг отца перед компанией ООО „Ералаш“. Остальным детям Грачевского также причитается 12,49% доля в „Ералаше“, однако необходимые документы для вступление во владение пока не оформлены.

Стоит отметить, что у старших детей Грачевского прекрасные отношения с его другом и бизнес-партнером Аркадием Григоряном. По всей видимости, история с долгом была инициирована для того, чтобы вынудить Екатерину Белоцерковскую отказаться от своей доли в „Ералаше“.