В Старом Таллинне отреставрируют лестницу Паткуля, крышу церкви св. Екатерины и бастионы

По словам вице-мэра Мадле Липпус, цель города – сохранить и адаптировать здешние памятники культуры, исторические здания и археологическое наследие, чтобы отдать должное историческому городскому пространству, которое также создаёт привлекательную среду для жизни и возможности для бизнеса. „Здоровое архитектурное наследие помогает как местным жителям, так и гостям города прочувствовать долгую историю города, поэтому важно, чтобы памятники сохранялись и обслуживались“, - сказал Липпус.

В ходе реставрации лестницы Паткуля, которая начнётся в наступающий понедельник и продлится до начала сентября, все просевшие и сдвинувшиеся ступени будут установлены на своё место. Также будет сделана новая основа для промежуточных площадок и на них установлено новое покрытие из гранитных плит, отремонтированы водосточные желоба и подпорные стены лестницы, установлены новые плиты настенного покрытия. Будут восстановлены перила лестницы и обновлено освещение. С 18 марта по 1 июня пешеходам невозможно будет пользоваться лестницей, а с 1 июня по 1 сентября для прохода будет открыта половина ширины лестницы. Работы обойдутся в 457 000 евро.

Старейшина центра города Моника Хауканымм отметила, что прошлой осенью исполнилось 120 лет со дня открытия лестницы Паткуля. „Как было обещано после масштабного ремонта подпорной стены Тоомпеа, будет восстановлена ​​и эта лестница почтенного возраста“, - сказала старейшина.