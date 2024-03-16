ГАЛЕРЕЯ | „Из солидарности к россиянам, пославшим нах*р путинский режим“: в Таллинне группа „Каста“ навела шуму

Под звуки характерных битов, мощных рифм и смыслов „Каста“ смогла объединить самую разношерстную публику. От старых поклонников, выросших на звуках дебютного альбома, до новых любителей рэпа, мечтавших услышать живой звук своих любимых треков - все в этот вечер слились воедино под большой музыкальной волной.

Музыканты со сцены не раз упоминали о своей жесткой и непоколебимой позиции. Из-з несогласия с режимом артисты покинули страну. Сейчас „Каста“ попала в список исполнителей, чьи выступления в России сочтены нежелательными:

„Сегодня 774 февраля. Февраль длится! Мы прокляли путинскую власть за войну на Украине в солидарность с украинцами.... В солидарность с россиянами пославшими нахер путинский режим“, – продекламировал Влади с таллиннской сцены.

Несмотря на то, что с момента своего появления на музыкальной сцене прошло уже много лет, „Каста“ продолжает оставаться в числе самых ярких представителей жанра. Их тексты, проникнутые социальной и политической сатирой, и музыка, наполненная неподдельной энергией улиц, остаются актуальными и сегодня. На свои выступления они всегда собирают полные залы, так было и в этот раз.

На концерте в Cathouse каждый трек группы был встречен бурными аплодисментами и восторженными криками поклонников. Публика рукоплескала, подпевала, танцевала, обмениваясь с артистами мощным потоком энергии.

Даже после прощальной песни и ухода „Касты" со сцены публика не сдавалась и требовала артистов вернуться обратно. Фанаты относительно долго вызывали рэперов на бис неумолкающим криком, топотом и овациями, но это не сработало, и тогда весь зал хором начал скандировать припев песни „Вокруг шум“. На одном дыхании, в одном потоке. Певцы не смогли оставить такое незамеченным и вернулись на сцену, чтобы спеть вместе с залом финальную долгожданную песню „Вокруг шум“.

Смотри галерею, как прошел концерт!