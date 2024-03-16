ГАЛЕРЕЯ | Масленица в Ласнамяэ: празднество среди дождливой серости – как таллиннцы проводили зиму?(12)
В этом году Масленицу в Ласнамяэ отметили ярким праздником под дождливую серость, окутавшую город. Жители района собрались вместе, чтобы отметить один из самых древних и любимых русских праздников. Были и пони, и блины, и концерт, и... меховые шапки.
Традиционный праздник для жителей и гостей Ласнамяэ организует управа района Ласнамяэ. В этот раз зиму провожали в Паэ парке, рядом со зданием управы.
Помимо концерта, на котором развлекали гостей мероприятия, на Масленице была и ярмарка, где можно было прикупить что-то не только из еды, но и из одежды и аксессуаров. Стоит отметить, что цены на ярмарке не отличались своей привлекательностью.
Главным аттракционом стала традиционная церемония сжигания чучела, которое символизирует прощание с зимой и встречу весны. Под звуки песен и радостный смех чучело исчезло в языках пламени, оставив в сердцах участников лишь теплые воспоминания холодной зимы.
Смотрите сами, как прошла Масленица в Ласнамяэ!