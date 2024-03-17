Кая Каллас осталась в Вашингтоне без багажа: одежду на интервью собирали силами всего посольства

„Одежда, собранная сотрудниками посольства и супругой посла, из которой можно выбрать, что надеть на утренние интервью“, - в Instagram сторис Каллас показала несколько пар обуви, поставленные в ряд, и одежду, разложенную на диванах.

Каллас прокомментировала Õteeth, что, к сожалению, вся одежда была ей велика, но, к счастью, она смогла кое-что совместить. „Все предложенные вещи были мне большими, но вещи трёх человек превратились в полноценный образ. Я очень благодарна сотрудникам посольства“.

Премьер-министр Кая Каллас 16 марта будет в США, где примет участие в ежегодном ужине Gridiron Club в качестве почетного гостя. Это мероприятие, на котором собираются ведущие американские журналисты и политики как республиканцев, так и демократов. Премьер-министр Эстонии сидит за столом президента США Джо Байдена.

Клуб Gridiron, основанный 139 лет назад в Вашингтоне, является одной из старейших и самых престижных журналистских ассоциаций в мире. Почти каждый президент Соединенных Штатов, начиная с 1885 года, выступал на их ежегодном собрании. Мероприятие также известно своими острыми юмористическими выступлениями на актуальные темы. Всего на ужин приглашено около 650 человек.

„Для меня это большая честь и уникальный опыт. Иностранных гостей на ужины в Gridiron приглашают редко. Такие приглашения показывают, что Эстония выделяется как союзник“, — прокомментировала приглашение премьер-министр Кая Каллас.