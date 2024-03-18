Жюльет Бинош стала новым президентом Европейской киноакадемии

Французская актриса Жюльет Бинош ("Три цвета: Синий", "Английский пациент", "Рецепт любви") станет следующим президентом Европейской киноакадемии, сменив на этом посту польского режиссера Агнешку Холланд ("Европа, Европа", "След зверя", "Зелёная граница"), которая планирует полностью посвятить свое время съемкам фильмов, сообщает Euronews.

Кандидатура Бинош была единогласно предложена членами совета после того, как Холланд решила уйти в отставку.

Холланд заявила: "Я не из тех, кто легко отходит от дел, но я пришла к выводу, что в первую очередь я - режиссер. И это то, на чем я хочу сосредоточиться в ближайшие годы".

Последний фильм Холланд "Зелёная граница" получил Специальный приз жюри в Венеции в прошлом году, и сейчас она готовится приступить к съемкам своего байопика о Кафке "Франц".

Мы взяли интервью у Холланд на последней церемонии вручения Европейской кинопремии - европейского аналога "Оскара" - чтобы поговорить о "Зелёной границе " (одном из ее величайших фильмов на сегодняшний день) и о текущем состоянии европейского киноландшафта, поскольку роль президента Европейской киноакадемии не только "воплощает то, что Академия хочет отстаивать", согласно заявлению организации, но и представляет интересы европейской киноиндустрии.

В своем недавнем заявлении Холланд добавила: "Для меня всегда было честью выступать в качестве президента Европейской киноакадемии, сменив на этом посту Вима Вендерса, который пошел по стопам Ингмара Бергмана. Но сейчас для меня настало время отойти от дел". Знание о том, что Жюльет Бинош готова подхватить эстафету, укрепляет меня в мысли, что это решение принято в правильный момент".