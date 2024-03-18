Евгений Петросян о позднем отцовстве: "Мой возраст для армянина, как слону дробина“

Коллеги по звездному цеху не скупятся на поздравления. Гарик Харламов решил обратиться к 78-летнему отцу прямо в эфире собственного шоу «Кстати». «Евгений Ваганыч, мы хотим поздравить вас с новым ребеночком в вашей семье», — позвонил комик звезде «Кривого зеркала», в том числе от лица соведущих Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова.

Юморист не сразу поверил в искренность слов Харламова. «Спасибо большое, дорогие! Я очень тронут. Спасибо за поздравления, но не слышу подкола», — с иронией отметил Петросян.

В ответ артисты поинтересовались, как ему удается сохранять активность в столь солидном возрасте. «Евгений Ваганович, поделитесь, пожалуйста, секретом. Вот чисто по-мужски, между нами мужиками. Как оставаться вот в таком здравии и с таким…» — начал Мусагалиев. Замешкавшегося коллегу дополнил Дорохов. «Шпингалетом…», — закончил фразу за Азамата Денис.

Гарик Харламов попытался сгладить неловкую ситуацию, созданную в студии коллегой. «Не слушайте Дорохова. Мы все завидуем, получается», — поспешил уточнить 43-летний Гарик.

Евгений Ваганович ответил на неудобный вопрос ведущих с юмором. «Как сказал один из моих авторов, мой возраст для армянина, как слону дробина», — отшутился Петросян, прежде чем попрощаться.

Напомним, Татьяне Брухуновой пришлось столкнуться с волной критики после того, как стало известно о ее романе с Евгением Петросяном. Общественность обвинила женщину в том, что она разбила 30-летний брак артиста с Еленой Степаненко.

Критика звучала не только в Интернете, но и в обычной жизни. «Стояла в очереди в магазине „Аленка“ на Тверской. Ко мне подошла женщина и, глядя мне в глаза, сказала: „Проститутка. Счастья тебе не видать“. В первый момент, конечно, шок. Потом желание раствориться, чтобы меня никто не увидел», — жаловалась она.

К счастью, за годы совместной жизни супругам удалось доказать искренность своих чувств. Сейчас пара является примером крепкой семьи, где уже подрастают двое маленьких детей.