Ученые утверждают, что можно научиться быть счастливым

Психическое здоровье человека нередко связано с образом жизни, который он ведет. Например, предыдущие исследования выявили, что употребление ультрапереработанных продуктов повышает риск заболеваний психики, а чувствовать себя счастливым позволяет просоциальное поведение, в том числе помощь другим людям.

Ученые из Бристольского и Йельского университетов (Великобритания и США соответственно) предположили, что знания о факторах, которые влияют на ощущение счастья, помогут людям это ощущение создавать и поддерживать. Чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу, в Бристольском университете разработали курс «Наука о счастье» и оценили, как изменилось самочувствие студентов после обучения. Результаты эксперимента опубликовали в журнале Higher Education.

В исследовании участвовали студенты старших курсов, которые на первом курсе (кто-то в 2018-2019 учебном году, кто-то — в 2020-2021-м) изучили модуль «Наука о счастье». Всего их было 905, но опрос о самоощущении до и после курса прошли 638 человек. Остальные ответили на вопросы ученых либо только до обучения, либо только когда его завершили.

Важно, что авторы научной статьи собрали информацию о состоянии студентов не только сразу после завершения курса, но и спустя 12-29 месяцев. Исследователи впервые проанализировали долгосрочный эффект «курса счастья».