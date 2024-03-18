Ее считали погибшей, а она вернулась домой через 45 дней: история похищения 4-летней Кэнди Таларико

Знойный калифорнийский Сакраменто. На дворе 4 июня 1988 года. Жители заняты своими делами: одни занимались домом, вторые были на работе, а третьи отдыхали. Подруги Диана и Доун относились к числу первых. Пока они хлопотали по хозяйству, их дети играли во дворе. Неожиданно 7-летняя Джина вбежала в помещение с криками: „Какой-то мужчина только что украл Кэнди!“

Перепуганные женщины вылетели на улицу, но ни похитителя, ни 4-летней малышки там не застали. Мать пропавшей не стала медлить и сразу же заявила в полицию, параллельно опрашивая Джину о всех подробностях произошедшего.

Девочка рассказала, что во время игры ее трехлетняя сестра заметила, как неизвестный мужчина подошел к Кэнди и спросил, не ее ли это папа идет вдали. Не успели дети опомниться, как незнакомец резко подхватил девочку и побежал к своей машине. Он бросил ее на переднее сидение и уехал. Все это время она кричала, звала на помощь маму и пыталась вырваться.

Прибывшая на место полиция тоже обратилась к девочке и попросила ее детальнее описать, как выглядел мужчина и его автомобиль. Джина вспомнила, что у молодого похитителя были каштановые волосы до плеч и усы, небольшая татуировка на руке и машина голубого цвета.

На следующее утро все газеты Сакраменто пестрили тревожными заголовками о похищении. В статье были указаны данные злоумышленника и просьба помочь в поисках Кэнди.

В это время следователи уже начали проверять все возможные версии. Одним из первых подозреваемых стал отец девочки. Но у 28-летнего Джеймса Таларико было непоколебимое алиби: он уже третий год находился под стражей. Среди других возможных причастных проверялись также и судимые за аналогичные преступления, но все было безрезультатно.