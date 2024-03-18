Ее считали погибшей, а она вернулась домой через 45 дней: история похищения 4-летней Кэнди Таларико
Маньяк-инвалид похитил девочку, пока она играла с подругами во дворе. На его след пытались выйти больше месяца, но похититель попался сам, просчитавшись во время еще одного покушения, пишет Woman.
Знойный калифорнийский Сакраменто. На дворе 4 июня 1988 года. Жители заняты своими делами: одни занимались домом, вторые были на работе, а третьи отдыхали. Подруги Диана и Доун относились к числу первых. Пока они хлопотали по хозяйству, их дети играли во дворе. Неожиданно 7-летняя Джина вбежала в помещение с криками: „Какой-то мужчина только что украл Кэнди!“
Перепуганные женщины вылетели на улицу, но ни похитителя, ни 4-летней малышки там не застали. Мать пропавшей не стала медлить и сразу же заявила в полицию, параллельно опрашивая Джину о всех подробностях произошедшего.
Девочка рассказала, что во время игры ее трехлетняя сестра заметила, как неизвестный мужчина подошел к Кэнди и спросил, не ее ли это папа идет вдали. Не успели дети опомниться, как незнакомец резко подхватил девочку и побежал к своей машине. Он бросил ее на переднее сидение и уехал. Все это время она кричала, звала на помощь маму и пыталась вырваться.
Прибывшая на место полиция тоже обратилась к девочке и попросила ее детальнее описать, как выглядел мужчина и его автомобиль. Джина вспомнила, что у молодого похитителя были каштановые волосы до плеч и усы, небольшая татуировка на руке и машина голубого цвета.
На следующее утро все газеты Сакраменто пестрили тревожными заголовками о похищении. В статье были указаны данные злоумышленника и просьба помочь в поисках Кэнди.
В это время следователи уже начали проверять все возможные версии. Одним из первых подозреваемых стал отец девочки. Но у 28-летнего Джеймса Таларико было непоколебимое алиби: он уже третий год находился под стражей. Среди других возможных причастных проверялись также и судимые за аналогичные преступления, но все было безрезультатно.
Свет на ситуацию пролился спусти четыре дня после похищения. В полицию поступил звонок от 18-летней девушки, которая сообщила, что только что видела голубой Ford на заднем сидении которого была девочка, похожая на пропавшую Кэнди. Она отметила, что ребенок громко плакал. Следователи немедленно выехали на точку вместе с кинологами, а в воздух взмыли полицейские вертолеты. Но они не успели. Маньяк уже отъехал от указанного места и скрылся.
Поиски продолжаются
Один день сменял другой, однако новых зацепок не появлялось. Полицейские проверяли всех владельцев голубых машин в Сакраменто, но в таком большом городе это было сродни иголке в стоге сена. И все же они не сдавались, как и мать Кэнди, которая каждый день верила, что ее дочь обязательно вернется домой живой.
Спустя полтора месяца, 18 июля 1988 года, в деле наконец произошел прорыв. Утром Дейзи и Ханна Джонс шли на учебу. Неожиданно рядом с ними резко затормозил голубой Ford Escort, из которого выскочил мужчина и схватил Дейзи. Как и в случае с Кэнди, он забросил ее на переднее сидение и попытался скрыться, но не тут-то было. 6-летней школьнице чудом удалось выскочить из машины, пока похититель пристраивался на водительском месте.
В этот момент Ханна громко закричала, благодаря чему на нее обратила внимание проходящая мимо женщина. Заметив неладное, она быстро бросилась за машиной, пытающейся уехать прочь. Догнать автомобиль было бессмысленной задачей, но зато женщина запомнила его номер — 1 SMK 423. Те же самые данные назвала и Ханна. Машина и ее владелец были немедленно объявлены в розыск.
Неудачная попытка похищения нисколько не остановила маньяка и не заставила залечь на дно. Он в тот же день в 14:00 похитил дочь беженцев из Лаоса — 5-летнюю Меуи Сайфонг. И вновь на это преступление нашелся свидетель. Мужчина сумел разглядеть злоумышленника и номер его автомобиля. Всю эту информацию он незамедлительно передал в полицию.
Карты раскрыты
Следствие проверила базу данных и выяснило, что владельцем голубого Ford Escort 1 SMK 423 является 32-летний Кеннет Элвин Мишель. Мужчина жил в городе Элк-Гроув, расположенном недалеко от Сакраменто.
Вечером 18 июля 1988 года к дому похитителя прибыло около двадцати полицейских машин, но внутри его самого не оказалось. В это время мужчина был на работе. Застать его удалось в методистской церкви, когда он занимался порученными ему задачами разнорабочего. Оказалось, что злоумышленник глухонемой, а потому, поняв, что он уже на крючке, сдался и быстро написал записку: „Девочка в машине“. Следователи немедленно проверили салон и нашли там связанную Меуи Сайфонг.
Следом Мишель указал пальцем на подвал церкви, где было оборудовано складское помещение, которое больше напоминало бомбоубежище. Там полицейские увидели 4-летнюю Кэнди, которая, укрывшись пледом, читала книгу. Рядом с ней было несколько раскрасок и остатки еды, которые похититель иногда приносил ей из церковной столовой. По словам сержанта Дэвида Уилсона, это освобождение было одним из самых тяжелых и одновременно радостных событий в его жизни: „У меня потекли слезы в ту секунду, когда ее передали мне на руки“. Он признался, что несмотря на надежду, они практически не сомневались в смерти малышки…
Кеннет Элвин Мишель признал себя виновным по всем пунктам обвинения, и 7 декабря 1988-го судья Кэрол Миллер приговорила его к 62 годам тюрьмы. Она отклонила ходатайство защиты о снисхождении из-за инвалидности преступника, отказавшись считать это смягчающим обстоятельством. Похититель провел в заключении 27 лет, где и скончался в октябре 2015 года.
Жизнь на воле
После освобождения Кэнди Таларико из плена ее семья переехала в другой район города, где живет по сей день. Девочка уже давно выросла и даже стала мамой пятерых детей. Она признается, что не любит вспоминать о своей прошлой трагедии. Сегодня она полностью сосредоточилась на настоящем и старается сделать его максимально комфортным и интересным.
„Я стараюсь двигаться вперед и мыслить позитивно, позволив прошлому остаться в прошлом, не зацикливаясь на нем. Если бы я фокусировалась только на произошедшем, то моя жизнь никогда не была бы такой хорошей“, — резюмирует она.
Что касается судьбы Меуи Сайфонг, то ее следы в этой истории теряются, в отличие от „бомбоубежища“ в церкви. Кэнди рассказала, что долгое время люди старались обходить здание стороной и не подпускали к нему детей. Когда страх начал перерастать в хронический, было принято решение отремонтировать и переустроить злополучный подвал.
„Мы снова вернули себе это пространство и наконец сделали его своим. Оно стало тем местом, где мы можем общаться, играть и помогать молодежи понять, что здесь нечего бояться. Бог вездесущ“, — заключила Кэнди.