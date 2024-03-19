В Рийгикогу проходит выставка „Таллинн глазами украинского художника“

Спикер Рийгикогу Лаури Хуссар высоко оценил творчество украинского художника и архитектора, получившего известность как непревзойденный мастер живописи и архитектурного ландшафта.

„Во время российской агрессии культурные связи между Эстонией и Украиной стали более тесными. Сегодняшняя выставка также является свидетельством длительных связей наших двух народов в сфере искусства“, – сказал Хуссар. Он добавил, что выставленные работы содержат яркие находки и оригинальные ракурсы архитектурных особенностей Таллинна, при рассматривании которых на сердце становится теплее.

В Таллиннской коллекции художника – порядка 120 картин, 15 работ гуашью из которых представлены на выставке. Химич раскрыл тему Таллинна в своем творчестве в конце 1950–х годов. В 1964 художник снова вернулся в город.

В серии „Таллинн“ 1964 года особенно впечатляют неожиданные ракурсы, смелые цвета и лаконичность рисунка. Творчество Химича удивительно в своей свободе и оригинальности.

Архитектор по образованию, Химич (1928–2003 гг.) получил широкую известность в качестве непревзойденного мастера живописи и архитектурного ландшафта. Основная серия живописи художника посвящена сакральной архитектуре Украины – например, выставка „Соборная Украина“. Большу́ю часть творческого наследия Химича составляют произведения из его „Европейского цикла“, такие как серии „Таллинн“, „Рига“, „Вильнюс“, „Хельсинки“, „Бухарест“, „Краков“ и др.

С 1950-х годов работы Химича с неизменным успехом экспонировались в Киеве, Будапеште, Нью-Йорке, Хельсинки и в Москве, где прошло более 40 персональных выставок художника. В 2018 году в Национальном историко-культурном заповеднике „София Киевская“ состоялась выставка „TOPOS Юрия Химича“, посвященная 100-летней годовщине восстановления независимости Балтийских государств. Теперь его творчество впервые экспонируется в Эстонии.