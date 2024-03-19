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19.03.2024, 10:11

В Лондоне появился новый арт-объект. Вероятно, это Бэнкси

 
BBC
Фото носит иллюстративный характер. (Выставка „Тайна Бэнкси: гениальный разум“ во Вроцлаве, Польша)
Фото носит иллюстративный характер. (Выставка „Тайна Бэнкси: гениальный разум“ во Вроцлаве, Польша)
ФОТО: Krzysztof Zatycki | Scanpix

Художественное произведение, которое появилось в ночь на воскресенье на стене одного из зданий неподалеку от парка Финсбери на севере Лондона, предположительно принадлежит уличному художнику Бэнкси.

За подпиленным зрелым деревом на стене нарисована зеленая масса, похожая на листву, а рядом с ней — изображение человека, держащего шланг для подачи жидкости под давлением.

Джеймс Пик, создатель сериала Би-би-си „История Бэнкси“, отправился посмотреть на работу, как только узнал о ней. Он склоняется к тому, что это действительно Бэнкси.

„На мой взгляд, это выглядит как неоспоримый факт, — сказал он. — Но как всегда бывает с Бэнкси — никогда не знаешь, пока он не признается, опубликовав работу на своем сайте“.

Анонимный художник обычно подтверждает авторство, публикуя фотографии на своем сайте и в соцсетях, но пока не сделал этого.

„Если вернуться к началу его творчества, он всегда искал то, что можно сделать с минимальными усилиями, чтобы это выглядело действительно круто“.

По его словам, для нанесения краски на стену, вероятно, использовался шланг под давлением или огнетушитель. На это же указывает и изображение человека.

Цвет краски совпадает с цветом, который местный совет района Ислингтон использует для уличных знаков, что, по словам Пика, свидетельствует о внимании Бэнкси к деталям.

„Сейчас весна, и это дерево должно распускать листья, но Бэнкси, должно быть, проезжал мимо на велосипеде и подумал, как убого оно выглядит“, — сказал он.

Местные жители стали постить изображения арт-объекта в соцсетях и фотографироваться на фоне.

„Бэнкси появился за одну ночь, и теперь моя арендная плата взлетит до небес“, — написал один из жителей.

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