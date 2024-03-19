В Лондоне появился новый арт-объект. Вероятно, это Бэнкси

За подпиленным зрелым деревом на стене нарисована зеленая масса, похожая на листву, а рядом с ней — изображение человека, держащего шланг для подачи жидкости под давлением.

Джеймс Пик, создатель сериала Би-би-си „История Бэнкси“, отправился посмотреть на работу, как только узнал о ней. Он склоняется к тому, что это действительно Бэнкси.

„На мой взгляд, это выглядит как неоспоримый факт, — сказал он. — Но как всегда бывает с Бэнкси — никогда не знаешь, пока он не признается, опубликовав работу на своем сайте“.

Анонимный художник обычно подтверждает авторство, публикуя фотографии на своем сайте и в соцсетях, но пока не сделал этого.

„Если вернуться к началу его творчества, он всегда искал то, что можно сделать с минимальными усилиями, чтобы это выглядело действительно круто“.

По его словам, для нанесения краски на стену, вероятно, использовался шланг под давлением или огнетушитель. На это же указывает и изображение человека.

Цвет краски совпадает с цветом, который местный совет района Ислингтон использует для уличных знаков, что, по словам Пика, свидетельствует о внимании Бэнкси к деталям.

„Сейчас весна, и это дерево должно распускать листья, но Бэнкси, должно быть, проезжал мимо на велосипеде и подумал, как убого оно выглядит“, — сказал он.

Местные жители стали постить изображения арт-объекта в соцсетях и фотографироваться на фоне.

„Бэнкси появился за одну ночь, и теперь моя арендная плата взлетит до небес“, — написал один из жителей.