ФОТО | Выставку орхидей в Таллиннском ботаническом саду посетили около 10 000 человек
Выставку орхидей этого года в Таллиннском ботаническом саду посетили 9683 человека, из них 1353 посетителя были с электронными билетами. В прошлом году полюбоваться орхидеями в ботаническом саду пришло 7183 человека. Возрос также общий интерес людей к миру растений. В прошлом году в Таллиннском ботаническом саду побывало около 80 000 человек, что является самым большим числом посетителей учреждения за всю историю его существования.
„Мы рады признать, что, несмотря на масштабные строительные работы и некоторые связанные с этим неудобства, количество посетителей ботанического сада не уменьшилось, а совершенно наоборот – всё больше любителей природы находят к нам дорогу“, – сказала директор Таллиннского ботанического сада Урве Синиярв. „В Таллиннском ботаническом саду есть то, чего нельзя найти больше нигде – зелень круглый год и море цветов. Здесь можно укрыться от морозной погоды в тропическом лесу и с весны до осени наслаждаться видом различных растительных сообществ, а также дизайнерскими приемами в садоводстве и ландшафтной архитектуре“.
Таллиннский ботанический сад постоянно развивается и обновляется. Три года назад были реконструированы как Пальмовый дом, так и альпинарий. В 2022 году было завершено строительство нового административного корпуса ботанического сада. В прошлом году начались работы по перестройке административного здания в центр посещений, который откроется в течение года. Возле здания все еще нет новой парковки. В центре посещений будут кафе, сувенирный магазин, билетная касса и новый зал для семинаров. На втором этаже центра расположатся офисные помещения. В этом году новый облик обрели также зимний сад и проходная, которая теперь оснащена турникетами и автоматической кассой.
Из уличных зон пару лет назад был обновлен альпинарий, также в прошлом году начались масштабные работы по реновации розария ботанического сада, который вновь откроется для посетителей летом.
Таллиннский ботанический сад — это научное, образовательное и культурное учреждение, созданное в 1961 году, деятельность которого направлена на охрану и популяризацию мира растений. Задачей ботанического сада является повышение осведомленности людей о растениях и экологии в целом. Среда ботанического сада предлагает также хорошие возможности для организации различных мероприятий и просто для отдыха. Находясь в зоне ландшафтного заповедника долины реки Пирита можно познакомиться как с созданными коллекциями растений, так и с местной природой, не выезжая за пределы города.
Всего на открытой местности и в оранжереях насчитывается около 9000 различных наименований растений.
Миссией Таллиннского ботанического сада является сохранять, развивать и экспонировать богатые коллекции растений и гербарии, а также вести научно-просветительскую работу по сохранению и повышению биоразнообразия. Таллиннский ботанический сад стремится быть лидером в продвижении современного экологического мышления, а также садового и ландшафтного дизайна.