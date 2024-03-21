В Германии 180 000 адресатам разослали по пять евро. Для чего?

RKI разослал в общей сложности 180 000 таких писем в 300 городах и муниципалитетах ФРГ, получатели были отобраны из реестра населения с помощью «научной процедуры случайного подбора». Это было сделано, чтобы простимулировать людей принять участие в исследовании «Здоровье в Германии». Для каждого, кто согласится на участие, предусмотрен дополнительный бонус в размере десяти евро.

Однако, основываясь на опыте, институт предполагает, что около 150 000 адресатов не примут участия в исследовании: они либо не заметят письмо, либо проигнорируют его.

Немецкая ассоциация налогоплательщиков (BdSt) подвергла критике подход RKI, требуя пояснений в связи с такой тратой государственных средств.

«Использование так называемых стимулов для поощрения участия в исследованиях является обычной практикой и подробно проанализировано в методологических исследованиях», — заявила в ответ на это представительница RKI.

Институт имени Роберта Коха — федеральный институт Германии по изучению инфекционных заболеваний и непереносимых болезней, расположенный в Берлине, в районе Веддинг. Является одним из центральных научно-исследовательских учреждений Германии и подчиняется непосредственно Федеральному министерству здравоохранения.

