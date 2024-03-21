Жительница Канады сдала платный ДНК-тест и узнала о себе неожиданную информацию

Кристина Хагер решила проверить, насколько добросовестны учреждения, которые предлагают услугу определения породы питомца по ДНК. Она взяла мазок из своего рта и отправила биоматериал в три крупнейшие компании, пишет zerkalo.io

В двух клиниках исследование не дало результатов. А вот в компании DNA My Dog журналистке сообщили, что она на 40% — аляскинский маламут, на 35% — шарпей, а на 25% — лабрадор. Как позже выяснилось, в этой клинике такое происходит не впервые. Ранее жительница Нью-Гэмпшира Мишель Лейнингер сдала образец ДНК и узнала, что она наполовину бульдог.