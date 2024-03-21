Жительница Канады сдала платный ДНК-тест и узнала о себе неожиданную информацию
Журналистка из Канады Кристина Хагер узнала о себе много нового после того, как отправила свой биологический материал на исследование в платную клинику, которая занимается определением породы домашних животных по ДНК, пишет CBS. Она выяснила, что она на 40% маламут, на 35% — шарпей и на 25% — лабрадор.
Кристина Хагер решила проверить, насколько добросовестны учреждения, которые предлагают услугу определения породы питомца по ДНК. Она взяла мазок из своего рта и отправила биоматериал в три крупнейшие компании, пишет zerkalo.io
В двух клиниках исследование не дало результатов. А вот в компании DNA My Dog журналистке сообщили, что она на 40% — аляскинский маламут, на 35% — шарпей, а на 25% — лабрадор. Как позже выяснилось, в этой клинике такое происходит не впервые. Ранее жительница Нью-Гэмпшира Мишель Лейнингер сдала образец ДНК и узнала, что она наполовину бульдог.
Когда Кристина Хагер поделилась результатами своего тестирования с широкой публикой, в DNA My Dog перестали контактировать с журналистами. Кристина подчеркнула, что она не собирается судиться с компанией, но просит всех заводчиков относиться к сдаче подобного анализа максимально внимательно.