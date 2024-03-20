20.03.2024, 07:02
Привычка, сила или самолюбие? Что стоит за обычным „прости“
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Злоба, гордость, возможно, стыд или смущение мешают нам извиниться. „Прости меня!“ — казалось бы, простые слова, но иногда их так трудно произнести, даже когда мы хорошо понимаем, что должны попросить прощения. Да, словом „прости“ не стоит бросаться направо и налево, но что меняет извинение? И не склонны ли мы извиняться слишком часто? Рассказывает rus.delfi.lv
Согласно Кембриджскому словарю, слово "прости" означает что-то, сказанное из вежливости, когда вы сделали что-то не так. "Прости, я опоздал!" или "Извини, но я не думаю, что это хорошая идея". Однако для некоторых это такое же обычное слово, как "здравствуйте", "пожалуйста", "спасибо" или "привет". Особенно часто извиняются британцы.