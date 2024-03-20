Привычка, сила или самолюбие? Что стоит за обычным „прости“

Согласно Кембриджскому словарю, слово "прости" означает что-то, сказанное из вежливости, когда вы сделали что-то не так. "Прости, я опоздал!" или "Извини, но я не думаю, что это хорошая идея". Однако для некоторых это такое же обычное слово, как "здравствуйте", "пожалуйста", "спасибо" или "привет". Особенно часто извиняются британцы.

По данным BBC, опрос более тысячи британцев показал, что в среднем человек говорит "прости" около восьми раз в день. Причем люди извиняются из-за мелочей — погоды, наступив кому-то на ногу или случайно прикоснувшись. Люди склонны извиняться за то, что не является их виной, например, за погоду. При этом людям трудно признать свою вину, даже когда они понимают, что сделали что-то не так.